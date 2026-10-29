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Екстрені відключення світла запроваджено у кількох районах Києва та області

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Екстрені відключення світла запроваджено у кількох районах Києва та області
Екстрені відключення світла застосовано у частині двох районів столиці
колаж: glavcom.ua

На час обмежень звичні графіки не діють

У Києві зранку 29 жовтня у двох районах запроваджено екстрені відключення світла. На Київщині обмеження діють у трьох районах. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, та Київській обласній військовій адміністрації, інформує «Главком».

«Київ: за командою Укренерго запроваджено екстрені відключення в частині Голосіївського та Соломʼянського районів», – йдеться у повідомленні ДТЕК.

У Київській ОВА інформують – за рішенням Укренерго запроваджено екстрені відключення в частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів.

Під час екстрених відключень погодинні графіки не діють.

У Києві перевірити час відключення за своєю адресою можна у чат-боті, на сайті ДТЕК Київські електромережі або в застосунку «Київ Цифровий». Також графік доступний на сайті Yasno та в застосунку Yasno Mobile.

Нагадаємо, 29 жовтня 2026 року у Київській області діють графіки відключення світла. У частині регіонів України сьогодні також застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Зауважимо, російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження енергетичних об'єктів у країні застосовують графіки відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів. «Главком» зібрав корисну інформацію про ресурси, на яких можна дізнатися актуальні графіки відключень світла у кожній області.

Теги: Київ відключення світла

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