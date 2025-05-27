У Білій Церкві рятувальники дістали потопельника з водойми (фото)

Особу загиблого чоловіка встановлюють правохоронці

У понеділок, 27 травня, об 11:34, у місцевій водоймі Білої Церкви було виявлено тіло чоловіка без ознак життя. На місце події оперативно прибули рятувальники 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини, які вилучили тіло з води. Особа загиблого наразі встановлюється. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

Цей трагічний випадок є черговим нагадуванням про те, що навіть, здавалося б, спокійна вода може бути небезпечною, наголосили у ДСНС.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися простих, але життєво важливих правил безпеки під час відпочинку біля водойм:

Не купайтеся у незнайомих місцях. Дно водойми може приховувати небезпечні перешкоди, а течія бути непередбачуваною.

Не заходьте у воду наодинці. У разі небезпеки поруч має бути хтось, хто зможе надати допомогу або покликати на порятунок.

Не вживайте алкоголь перед купанням. Алкоголь притупляє відчуття та реакцію, що значно підвищує ризик нещасних випадків на воді.

Пильнуйте дітей біля води. Жодної миті не залишайте дітей без нагляду, адже навіть секунда може мати фатальні наслідки.

Нагадаємо, у квітні у місті Біла Церква сталася трагічна подія: під час купання в річці Рось загинула 15-річна дівчина. Поліцейські встановили, що четверо подруг проводили дозвілля біля річки, стрибали з каміння у воду та купались у недозволеному для цього місці. Одна з них, а саме 15-річна дівчина раптово зникла під водою. Згодом працівники рятувальної станції дістали дівчину на поверхню, яка, на жаль, ознак життя не подавала.

30 березня під час моніторингу українсько-румунського кордону прикордонники Мукачівського загону виявили тіло людини у річці Тиса.