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У Білій Церкві рятувальники дістали потопельника з водойми (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Білій Церкві рятувальники дістали потопельника з водойми (фото)
Рятувальники вилучили тіло з води
фото: ДСНС Київщини

Особу загиблого чоловіка  встановлюють правохоронці

У понеділок, 27 травня, об 11:34, у місцевій водоймі Білої Церкви було виявлено тіло чоловіка без ознак життя. На місце події оперативно прибули рятувальники 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини, які вилучили тіло з води. Особа загиблого наразі встановлюється. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

Цей трагічний випадок є черговим нагадуванням про те, що навіть, здавалося б, спокійна вода може бути небезпечною, наголосили у ДСНС.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися простих, але життєво важливих правил безпеки під час відпочинку біля водойм:

  • Не купайтеся у незнайомих місцях. Дно водойми може приховувати небезпечні перешкоди, а течія бути непередбачуваною.
  • Не заходьте у воду наодинці. У разі небезпеки поруч має бути хтось, хто зможе надати допомогу або покликати на порятунок.
  • Не вживайте алкоголь перед купанням. Алкоголь притупляє відчуття та реакцію, що значно підвищує ризик нещасних випадків на воді.
  • Пильнуйте дітей біля води. Жодної миті не залишайте дітей без нагляду, адже навіть секунда може мати фатальні наслідки.

Нагадаємо, у квітні у місті Біла Церква сталася трагічна подія: під час купання в річці Рось загинула 15-річна дівчина. Поліцейські встановили, що четверо подруг проводили дозвілля біля річки, стрибали з каміння у воду та купались у недозволеному для цього місці. Одна з них, а саме 15-річна дівчина раптово зникла під водою. Згодом працівники рятувальної станції дістали дівчину на поверхню, яка, на жаль, ознак життя не подавала. 

30 березня під час моніторингу українсько-румунського кордону прикордонники Мукачівського загону виявили тіло людини у річці Тиса.

Теги: Київщина рятувальники річка

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