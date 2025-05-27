У Білій Церкві рятувальники дістали потопельника з водойми (фото)
Особу загиблого чоловіка встановлюють правохоронці
У понеділок, 27 травня, об 11:34, у місцевій водоймі Білої Церкви було виявлено тіло чоловіка без ознак життя. На місце події оперативно прибули рятувальники 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини, які вилучили тіло з води. Особа загиблого наразі встановлюється. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.
Цей трагічний випадок є черговим нагадуванням про те, що навіть, здавалося б, спокійна вода може бути небезпечною, наголосили у ДСНС.
Рятувальники закликають громадян дотримуватися простих, але життєво важливих правил безпеки під час відпочинку біля водойм:
- Не купайтеся у незнайомих місцях. Дно водойми може приховувати небезпечні перешкоди, а течія бути непередбачуваною.
- Не заходьте у воду наодинці. У разі небезпеки поруч має бути хтось, хто зможе надати допомогу або покликати на порятунок.
- Не вживайте алкоголь перед купанням. Алкоголь притупляє відчуття та реакцію, що значно підвищує ризик нещасних випадків на воді.
- Пильнуйте дітей біля води. Жодної миті не залишайте дітей без нагляду, адже навіть секунда може мати фатальні наслідки.
Нагадаємо, у квітні у місті Біла Церква сталася трагічна подія: під час купання в річці Рось загинула 15-річна дівчина. Поліцейські встановили, що четверо подруг проводили дозвілля біля річки, стрибали з каміння у воду та купались у недозволеному для цього місці. Одна з них, а саме 15-річна дівчина раптово зникла під водою. Згодом працівники рятувальної станції дістали дівчину на поверхню, яка, на жаль, ознак життя не подавала.
30 березня під час моніторингу українсько-румунського кордону прикордонники Мукачівського загону виявили тіло людини у річці Тиса.
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