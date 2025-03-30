Прикордонники виявили потопельника у Тисі
Особу загиблого встановлюють
30 березня під час моніторингу українсько-румунського кордону прикордонники Мукачівського загону виявили тіло людини у річці Тиса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Потопельник знаходився у воді на відстані близько 30 метрів від українського берега.
На місце події одразу викликали рятувальників ДСНС та співробітників Нацполіції. Наразі особу загиблого встановлюють, а правоохоронці з’ясовують обставини трагедії.
За попередніми даними, тіло могло належати людині, яка намагалася незаконно перетнути кордон через річку.
Нагадаємо, Прикордонники посилили найбільш вразливі ділянки на кордоні з Румунією та Угорщиною.
«Під час патрулювань військовослужбовці ДПСУ використовуватимуть сучасну автомобільну та спеціальну техніку, безпілотну й пілотовану авіацію, а також інші спецзасоби. Це дозволить ефективніше протидіяти правопорушенням і швидко реагувати на загрози», – йдеться у повідомленні.
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