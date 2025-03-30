Прикордонники виявили потопельника у Тисі

Тіло знайшли за 30 метрів від українського кордону

Особу загиблого встановлюють

30 березня під час моніторингу українсько-румунського кордону прикордонники Мукачівського загону виявили тіло людини у річці Тиса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Потопельник знаходився у воді на відстані близько 30 метрів від українського берега.

На місце події одразу викликали рятувальників ДСНС та співробітників Нацполіції. Наразі особу загиблого встановлюють, а правоохоронці з’ясовують обставини трагедії.

За попередніми даними, тіло могло належати людині, яка намагалася незаконно перетнути кордон через річку.

Нагадаємо, Прикордонники посилили найбільш вразливі ділянки на кордоні з Румунією та Угорщиною.

«Під час патрулювань військовослужбовці ДПСУ використовуватимуть сучасну автомобільну та спеціальну техніку, безпілотну й пілотовану авіацію, а також інші спецзасоби. Це дозволить ефективніше протидіяти правопорушенням і швидко реагувати на загрози», – йдеться у повідомленні.