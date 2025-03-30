Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Прикордонники виявили потопельника у Тисі

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Прикордонники виявили потопельника у Тисі
Тіло знайшли за 30 метрів від українського кордону
фото: ДПСУ

Особу загиблого встановлюють

30 березня під час моніторингу українсько-румунського кордону прикордонники Мукачівського загону виявили тіло людини у річці Тиса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Потопельник знаходився у воді на відстані близько 30 метрів від українського берега.

На місце події одразу викликали рятувальників ДСНС та співробітників Нацполіції. Наразі особу загиблого встановлюють, а правоохоронці з’ясовують обставини трагедії.

За попередніми даними, тіло могло належати людині, яка намагалася незаконно перетнути кордон через річку.

Нагадаємо, Прикордонники посилили найбільш вразливі ділянки на кордоні з Румунією та Угорщиною.

«Під час патрулювань військовослужбовці ДПСУ використовуватимуть сучасну автомобільну та спеціальну техніку, безпілотну й пілотовану авіацію, а також інші спецзасоби. Це дозволить ефективніше протидіяти правопорушенням і швидко реагувати на загрози», – йдеться у  повідомленні.

 

Читайте також:

Теги: Держприкордонслужба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прикордонники заявили, що вони не зобов’язані вести перелік тих, хто залишив Україну «з кінцями»
Влада засекретила дані про те, скільки артистів втекли з України під час війни
21 березня, 07:25
Група диверсантів проникла на Сумщину
Диверсанти проникли на Сумщину: чи вдалося прикордонникам зупинити прорив
14 березня, 18:46
Пункт пропуску «Шегині» сповільнить роботу: коли та скільки це триватиме
Пункт пропуску «Шегині» сповільнить роботу: коли та скільки це триватиме
12 березня, 17:40
Російські військові намагаються витіснити Сили оборони з Курської області
Окупанти намагаються прорвати кордон Сумщини: подробиці від ДПСУ
12 березня, 15:13
Пункт пропуску «Шегині» сповільнить роботу
Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею сповільнить роботу: названо дату
10 березня, 19:58
Протягом лютого 2025 року кількість спроб незаконного перетину кордону значно знизилася порівняно із січнем
«Купив» трьох дітей, щоб виїхати з України: прикордонники затримали 25-річного жителя Харківщини
7 березня, 06:35
Які документи потрібні митцям і медійникам для виїзду за кордон? Роз'яснення ДПСУ
Які документи потрібні митцям і медійникам для виїзду за кордон? Роз'яснення ДПСУ
6 березня, 10:48
Уряд ухвалив постанову, яка регулює правила перетину кордону
Уряд врегулював правила виїзду митців за кордон
5 березня, 20:17
Спроби незаконного перетину є безпосередньо у пунктах пропуску
Речник ДПСУ повідомив, на скільки поменшало спроб незаконного перетину кордону
4 березня, 22:27

Події в Україні

Скандальний суддя Вовк, звільнений «за статтею», отримав на прощання понад 3,5 млн грн
Скандальний суддя Вовк, звільнений «за статтею», отримав на прощання понад 3,5 млн грн
Прикордонники виявили потопельника у Тисі
Прикордонники виявили потопельника у Тисі
На Херсонщині партизани знищили російський РЕБ «Лорандит» – ГУР
На Херсонщині партизани знищили російський РЕБ «Лорандит» – ГУР
АТЕШ: Окупанти масово тонуть під час навчань з форсування водних перешкод
АТЕШ: Окупанти масово тонуть під час навчань з форсування водних перешкод
Судді ліквідованого київського суду продовжують отримувати мільйони, нічого не роблячи (Документи)
Судді ліквідованого київського суду продовжують отримувати мільйони, нічого не роблячи (Документи)
ISW: Російські війська готуються розпочати нову наступальну операцію
ISW: Російські війська готуються розпочати нову наступальну операцію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
194K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 березня: ситуація на фронті
87K
Колаборанти у колонії дивно відреагували на хвилину мовчання
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 березня 2025
19K
Доки аеропорт «Бориспіль» не працює, його керівник отримує мільйонну зарплату
14K
Одіозна депутатка та олімпійська чемпіонка заявила, що «не хоче пробувати жити на пенсію»
13K
По дві Tesla на одного члена родини? Родина впливового МСЕКівця на Вінниччині дивує автопарком

Новини

Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
Сьогодні, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
Сьогодні, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
МВФ спрогнозував завершення війни в Україні
Вчора, 13:23
Росіяни перекидають ППО і РЕБ із Криму на Херсонщину – АТЕШ
Вчора, 09:42
На Волині лісоруби вирубили дерев на понад 6 млн грн
Вчора, 08:15

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua