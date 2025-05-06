Жовтий рівень небезпеки. На Київщині очікуються нічні заморозки

Оголошено І рівень небезпечності – жовтий

Небезпечні метеорологічні явища очікуються на території Київської області 8 травня. Про це повідомляє «Главком» із посиланям на Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозами синоптиків, вночі 8 травня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3° за Цельсієм.

У зв'язку з цим оголошено І рівень небезпечності – жовтий.

8 травня вночі на Київщині очікуються заморозки 0-3° на поверхні ґрунту інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Жителям Київщини рекомендується вжити необхідних заходів для захисту сільськогосподарських культур та бути уважними до можливого ускладнення погодних умов.

Нагадаємо, середньомісячна температура в травні передбачається 15-19 градусів. Це десь на 1,5-2 градуси вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 35-76 мм, у Карпатах – 88-138 мм. Ці показники – в межах норми.