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Рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки на Черкаси (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки на Черкаси (фото)
Рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки
фото: ДСНС

Перші вибухи в Черкасах пролунали близько 23:10.

У ніч на 4 травня росіяни вдарили по Черкасах дронами. Рятувальники ліквідували наслідки нічної атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Внаслідок обстрілу зафіксовано п'ять пожеж за різними адресами у місті. Горіли житлові квартири, складська будівля одного із підприємств, дачний будинок і суха рослинність.

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Значного пошкодження зазнали дві квартири на першому та другому поверхах чотирьохповерхового гуртожитку. Також пошкоджено вікна інших
квартир.

Через ворожий обстріл постраждала одна людина.

Усі пожежі ліквідовані. На місцях працювали 26 одиниць техніки та 101 рятувальник.

Нагадаємо, в місті пролунало більше шести гучних вибухів, ворожі дрони збивали українські протиповітряники.

Перші вибухи в Черкасах пролунали близько 23:10.

Також цієї ночі армія РФ атакувала столицю України. Київ опинився під атакою дронів, рятувальники ліквідували всі пожежі.

Зазначається, що внаслідок атаки безпілотниками, у столиці виникли руйнування та загорання у трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському.

В Оболонському районі виникла пожежа у квартирі на останньому поверсі 12-поверхівки, полумʼя розповсюдилося на покрівлю. Частково зруйноване перекриття покрівлі.

За іншою адресою загорілося сім автомобілів біля житлового будинку.

У Святошинському районі пожежа виникла у трьох одноповерхових приватних житлових будинках.

У Шевченківському загорілося дерево, пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом.

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Теги: Черкаси пожежа рятувальники ДСНС

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