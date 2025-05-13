Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Жителі Білгородщини вигадали незвичний спосіб нажитись на війні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Жителі Білгородщини вигадали незвичний спосіб нажитись на війні
Росіяни спеціально викочують старі автомобілі з гаражів під обстріли
фото: vvgladkov

Губернатор каже, що в соцмережах активно поширюються заклики з вимогами безпідставних компенсацій

На Білгородщині місцеві жителі придумали новий спосіб заробітку, але за це їх можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Про схеми шахрайства розповів губернатор Білгородської області на засіданні уряду, передає «Главком».

Він повідомив, що виникли випадки, коли місцеві мешканці навмисно підставляють свої автомобілі під удари безпілотників з метою отримання компенсацій.

Гладков розповів, що деякі мешканці районів, які піддаються обстрілам, викочують старі машини з гаражів, сподіваючись, що їх пошкодять під час атак, а потім вони зможуть отримати гроші від держави.

«Є такі розмови родичів: наш населений пункт обстрілюється, давайте машину з гаража викотимо, може обстріляють – хоча б гроші отримаємо. Машина стара, нікуди не діти, не продати», – заявив Гладков.

Окрім того, в Бєлгородській області, за словами Гладкова, з'явилися групи мешканців, які безпідставно вимагають відселення з житлових будинків, щоб отримати додаткову державну допомогу.

Тамтешній губернатор каже, що в соціальних мережах активно поширюються заклики вимагати компенсацій, навіть якщо для цього немає реальних підстав. 

До слова, 9 травня, безпілотник атакував будівлю уряду Білгородської області. Внаслідок удару поранення отримали заступник губернатора та співробітник Росгвардії.

Гладков заявив, що у момент вибуху його заступник Олександр Лоренц перебував поблизу. У нього діагностовано струс мозку та акубаротравму, лікування він продовжить амбулаторно.

Нагадаємо, Повітряні Сили Збройних Сил України 21 березня завдали успішного удару по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Білгородської області Росії.  

Читайте також:

Теги: обстріл Білгород росіяни компенсація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни намагалися обманом змусити європейських дипломатів завантажити шкідливе програмне забезпечення
Російські хакери намагались зламати дипломатів ЄС за допомогою фейкової дегустації вин
16 квiтня, 18:34
Новим мером столиці Фінляндії стане Даніель Сазонов, який має російське походження
Росіяни захоплюють владу у Фінляндії. Що показали останні місцеві вибори
18 квiтня, 18:00
Ворожі дрони атакували Харків
Російські «шахеди» знову вдарили по Харкову
19 квiтня, 04:06
У знищеному Бахмуті розвішують російські плакати
Окупанти готують зруйнований Бахмут до дня перемоги (фото)
16 квiтня, 06:22
Від прямих влучань та вибухових хвиль постраждали 533 будівлі
У квітні Харків зазнав рекордних руйнувань через російські атаки
2 травня, 16:23
Квартира Владислави Кочерби зазнала значних руйнувань
Російський обстріл Одеси пошкодив дім чемпіонки України з синхронного плавання
22 квiтня, 20:49
Аналітики: В основному, штурмові дії здійснюються силами мотоциклів, багі чи квадроциклів, а застосування ББМ (бронетехніки) падає
DeepState повідомив, як так зване «перемир'я» вплинуло на ситуацію на фронті
1 травня, 09:52
Наслідки нічної атаки на Шевченківський район столиці
Нічна дронова атака на Київ забрала життя волонтерки та її сина
7 травня, 09:18
Поки неможливо спрогнозувати, чи продовжить російська армія активний наступ на Новопавлівському напрямку після 9 травня
Російська армія – за три кілометри від Дніпропетровщини: ЗСУ розповіли про ситуацію
10 травня, 17:09

Суспільство

Жителі Білгородщини вигадали незвичний спосіб нажитись на війні
Жителі Білгородщини вигадали незвичний спосіб нажитись на війні
«Укрпошта» оголосила про запуск нового сервісу
«Укрпошта» оголосила про запуск нового сервісу
На Далекому Сході РФ вирує масштабна лісова пожежа (відео)
На Далекому Сході РФ вирує масштабна лісова пожежа (відео)
Україною шириться повітряна тривога: РФ запустила дрони та мовчить про припинення вогню
Україною шириться повітряна тривога: РФ запустила дрони та мовчить про припинення вогню
13 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Зеленський «перетрусив» Ставку і вивів звідти ексзаступника Умєрова
Зеленський «перетрусив» Ставку і вивів звідти ексзаступника Умєрова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
218K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 травня: ситуація на фронті
105K
Прокуратура підтверджує: злодій у законі Умка, якого «виховувало» СБУ, має зв’язки у правоохоронних органах
82K
Перемовини в Стамбулі: аналітики ISW розкрили план Кремля
81K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 травня 2025
33K
Прокуратура повідомила про підозру киянці, яка намагалася «продати» інсульт за $6 тиc. 
33K
Путін не хоче миру з Україною, США та Китай заключили угоду: головне за ніч

Новини

В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
Вчора, 20:30
Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua