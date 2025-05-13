Жителі Білгородщини вигадали незвичний спосіб нажитись на війні

Губернатор каже, що в соцмережах активно поширюються заклики з вимогами безпідставних компенсацій

На Білгородщині місцеві жителі придумали новий спосіб заробітку, але за це їх можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Про схеми шахрайства розповів губернатор Білгородської області на засіданні уряду, передає «Главком».

Він повідомив, що виникли випадки, коли місцеві мешканці навмисно підставляють свої автомобілі під удари безпілотників з метою отримання компенсацій.

Гладков розповів, що деякі мешканці районів, які піддаються обстрілам, викочують старі машини з гаражів, сподіваючись, що їх пошкодять під час атак, а потім вони зможуть отримати гроші від держави.

«Є такі розмови родичів: наш населений пункт обстрілюється, давайте машину з гаража викотимо, може обстріляють – хоча б гроші отримаємо. Машина стара, нікуди не діти, не продати», – заявив Гладков.

Окрім того, в Бєлгородській області, за словами Гладкова, з'явилися групи мешканців, які безпідставно вимагають відселення з житлових будинків, щоб отримати додаткову державну допомогу.

Тамтешній губернатор каже, що в соціальних мережах активно поширюються заклики вимагати компенсацій, навіть якщо для цього немає реальних підстав.

До слова, 9 травня, безпілотник атакував будівлю уряду Білгородської області. Внаслідок удару поранення отримали заступник губернатора та співробітник Росгвардії.

Гладков заявив, що у момент вибуху його заступник Олександр Лоренц перебував поблизу. У нього діагностовано струс мозку та акубаротравму, лікування він продовжить амбулаторно.

Нагадаємо, Повітряні Сили Збройних Сил України 21 березня завдали успішного удару по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Білгородської області Росії.