Найпотужніша атака на Харків за час війни. Є влучання у будинки, постраждалі та загиблий

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що за півтори години у місті пролунало щонайменше 40 вибухів

У ніч на 7 червня Росія атакує Харків «шахедами». У місті пролунала серія вибухів та удари продовжуються. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Як стало відомо, у Київському районі Харкова зафіксовано влучання БпЛА типу «шахед» у цивільне підприємство. Внаслідок атаки виникла потужна пожежа. Терехов написав, що у Основ’янському районі зафіксовано влучання в багатоповерховий житловий будинок. Є пожежа. Крім того, внаслідок удару по центру двоє постраждалих, серед них півторамісячне немовля.

«Потрапляння «шахеду» у багатоповерховий будинок у центрі міста, загоряння квартир на кількох поверхах», – пише Терехов.

У житловому будинку в центрі міста горять квартири з 6-го по 9-й поверх. За попередньою інформацією, під завалами у квартирах знаходяться люди.

«Більше години тривала масована комбінована атака з повітря на Харків. Кілька десятків вибухів. Інформація щодо наслідків уточнюється. Ще група ворожих безпілотників суне на місто», – зазначив мер Харкова.

За інформацією Терехова, Харків наразі переживає найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни.

«Станом на цю хвилину (04:38 ранку) за півтори години у місті пролунало щонайменше 40 вибухів. Ворог завдає ударів одночасно ракетами, «шахедами» та керованими авіабомбами. За даними Повітряних сил, у передмісті ще залишаються ворожі «шахеди». Загроза не минула. Це – відвертий терор проти мирного Харкова!», – пише Терехов.

Відомо, що у Харкові у центрі вже шість постраждалих внаслідок атаки.

«У Київському районі маємо інформацію про два влучання ворожих «шахедів»: один – у приватний будинок, інший – по території вищого навчального закладу. Внаслідок влучання по приватному будинку у Київському районі одна людина загинула, ще одна поранена», – повідомив Терехов.

Раніше російська окупаційна армія атакувала Дніпро «шахедами». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

У Дніпрі тривогу оголосили о 22:18, а потім голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що існує шахедна небезпека.

Після цього у Дніпрі та області почали лунати вибухи. Місцеві телеграм-канали писали про роботу ППО.

Вибухи періодично повторювалися та ближче до другої ночі почали надходити повідомлення про масовану атаку. Крім того, відомо, що внаслідок ударів розгорілася сильна пожежа.

Нагадаємо, у Луцьку внаслідок ворожої атаки є влучання у багатоквартирний житловий будинок, який зазнав часткових руйнувань. У багатьох будівлях ударною хвилею повибивало вікна.