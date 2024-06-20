Наруга над могилами воїнів у Києві. Правоохоронці розпочали розслідування

Зловмисниці загрожує до п'яти років позбавлення волі

Могили Да Вінчі, Джуса та Павла Петриченка пошкодила невідома жінка

Столичні правоохоронці розпочали справу за фактом наруги над могилами захисників України. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

20 червня зранку на території Аскольдової могили в м. Києві невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла з позивним Да Вінчі, Андрія Пильщикова з позивним Джус, а також Павла Петриченка.

Могила Павла Петриченка фото: Telegram/Київська міська прокуратура

Могила Дмитра Коцюбайла фото: Telegram/Київська міська прокуратура

Могила Андрія Пильщикова фото: Telegram/Київська міська прокуратура

Як зазначає прокуратура, на могилах захисників зірвані та поламані пам’ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України.

Наразі здійснюються оперативні слідчі та розшукові дії для встановлення особи жінки. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у ніч на 20 червня місця поховання військових у Києві на Аскольдовій могилі було понівечено.

🎥Аліна Михайлова pic.twitter.com/h8BsX9QrYs — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 20, 2024

Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів надало роз'яснення щодо того, хто має право бути похованим на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Як повідомлялось, 15 березня Кабінет міністрів ухвалив розпорядження щодо визначення місця розташування Національного військового меморіального кладовища у Гатненській сільській територіальній громаді Фастівського району на Київщині.

Раніше уряд затвердив порядок використання 515 млн грн, передбачених у держбюджеті на 2024 рік на будівництво та функціонування Національного військово-меморіального кладовища.

До слова, Міністерство у справах ветеранів України планувало розпочати будівництво Національного військового меморіального кладовища наприкінці листопада 2023 року.