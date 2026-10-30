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У Варшаві загострилося протистояння біля суду: затримано трьох людей

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Варшаві загострилося протистояння біля суду: затримано трьох людей
Поліцейські біля будівлі Конституційного трибуналу у Варшаві
фото: Radek Pietruszka /PAP

Навроцький повернувся до президентського палацу, Качинський закликав його втрутитися, а прокуратура вимагає зняти імунітет із керівництва суду

У Варшаві посилили поліцейську охорону Конституційного трибуналу на тлі протистояння між владою та опозицією. Правоохоронці затримали трьох людей після проникнення на територію установи, а генеральний прокурор Польщі передав п’ять клопотань про зняття імунітету з керівництва суду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на польські ЗМІ та офіційні повідомлення правоохоронців.

Поліція посилила охорону трибуналу

Увечері 30 жовтня біля будівлі Конституційного трибуналу у Варшаві збільшили кількість правоохоронців. Речник Головного управління поліції Польщі Анджей Фьолек пояснив, що додаткові сили залучили після інцидентів під час протесту. За його словами, у бік поліцейських кидали стільці та пляшки.

Водночас поліція заявила, що не планує розганяти мирних учасників акції. Правоохоронці не втручатимуться в дії людей, які спокійно висловлюють свою позицію, якщо ті не вдаються до агресії проти поліцейських або інших осіб.

У Варшаві загострилося протистояння біля суду: затримано трьох людей фото 1

У столичній поліції пояснили, що підставою для посилення охорони стали звернення генерального прокурора Вальдемара Журека та судді Конституційного трибуналу Анни Корвін-Пйотровської. Остання попередила про можливу загрозу життю та здоров’ю суддів і працівників установи, а також ризик порушення громадського порядку.

Поліція наголосила, що її співробітники перебувають на зовнішній території трибуналу, а не всередині будівлі. Відомство заперечило втручання в роботу суду та заявило, що виконує обов’язки із забезпечення громадської безпеки.

У мережі також поширюють відео колон поліцейських автомобілів, які, за твердженнями авторів публікацій, рухаються в напрямку Варшави. Офіційного підтвердження маршруту цих підрозділів наразі немає.

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Правоохоронці затримали трьох людей

Столична поліція підтвердила затримання трьох осіб, які перелізли через огорожу та потрапили на територію Конституційного трибуналу. Під час сутичок у бік правоохоронців також кидали небезпечні предмети.

Щодо затриманих мають провести процесуальні дії за статтею 193 Кримінального кодексу Польщі. Вона стосується порушення недоторканності володіння. Інформації про масові затримання учасників протесту поліція не повідомляла.

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Навроцький повернувся до Варшави

Президент Польщі Кароль Навроцький достроково перервав візит до Сенегалу та повернувся до країни. Раніше він пояснив своє рішення тим, що за нинішніх обставин глава держави має бути в Польщі.

«У такий момент президент має бути в Польщі. Перериваю політ до Сенегалу. Повертаюся», – написав Навроцький у соцмережі X.

У Варшаві загострилося протистояння біля суду: затримано трьох людей фото 2

Після прибуття до Варшави президент вирушив до президентського палацу. Його повернення відбулося на тлі загострення конфлікту навколо керівництва Конституційного трибуналу.

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фото: Paweł Supernak / PAP

Качинський звинуватив уряд у спробі перевороту

До протестувальників біля Конституційного трибуналу приєднався лідер опозиційної партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський. Він закликав Навроцького втрутитися в ситуацію та назвав дії уряду державним переворотом.

Це політична оцінка опозиційного лідера. Уряд Дональда Туска зі свого боку пояснює свої кроки необхідністю відновити верховенство права та врегулювати ситуацію з роботою Конституційного трибуналу.

Прокуратура подала п’ять клопотань про зняття імунітету

Генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек повідомив про передачу до Конституційного трибуналу п’яти клопотань щодо зняття імунітету з його керівництва.

Чотири звернення стосуються Богдана Свенчковського, який обіймає посаду голови установи. Ще одне – його заступника Бартломея Соханського. До документів також додали 50 томів матеріалів справ. Загальний обсяг клопотань становить 224 сторінки.

Усі матеріали передали судді Конституційного трибуналу Анні Корвін-Пйотровській, яка має найбільший стаж роботи в установі. Журек назвав справи серйозними кримінальними провадженнями.

«Як генеральний прокурор сьогодні передав до Конституційного трибуналу п’ять клопотань про зняття імунітету. Вони дуже об’ємні – загалом 224 сторінки», – повідомив Журек у соцмережах.

Як виникла конституційна криза

Протистояння загострилося через суперечку щодо призначення суддів Конституційного трибуналу. Парламент Польщі обрав шістьох суддів, однак президент Кароль Навроцький відмовився приймати присягу у трьох із них. Голова трибуналу Богдан Свенчковський, зі свого боку, не допускав частину новообраних суддів до виконання обов’язків.

30 жовтня на сайті Конституційного трибуналу з’явилося повідомлення про відсторонення Свенчковського та його заступника Бартломея Соханського від виконання службових обов’язків на місяць. Рішення, як зазначалося в повідомленні, ухвалила суддя Анна Корвін-Пйотровська.

Згодом на офіційній сторінці установи в соцмережі X заявили про нібито незаконне захоплення сайту та відмовилися визнавати відсторонення керівництва. Сторони конфлікту по-різному трактують легітимність цих рішень.

Соханський заявив про державний переворот

Заступник голови Конституційного трибуналу Бартломей Соханський також назвав події державним переворотом. Він заявив, що не бачить правових підстав для втручання в роботу установи та усунення її керівництва.

«Мені невідомі правові підстави, які дозволили б таке втручання в незалежність трибуналу та незалежність судді», – сказав Соханський у коментарі Rzeczpospolita.

Суперечка навколо Анни Корвін-Пйотровської триває з весни. 13 березня Сейм обрав її суддею Конституційного трибуналу. У квітні вона склала присягу в парламенті разом із п'ятьма іншими новообраними суддями. Навроцький особисто прийняв присягу лише у двох із них, а Свенчковський не допускав Корвін-Пйотровську до розгляду справ.

Нагадаємо, напруженість між президентом Каролем Навроцьким і прем’єр-міністром Дональдом Туском проявлялася й раніше. «Главком» писав, як польські лідери влаштували запеклу суперечку у соцмережах.

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Теги: криза Дональд Туск поліція суддя прокурор Польща президент Кароль Навроцький

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