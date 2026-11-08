У Москві затримали сотні молодих людей: частині вручили повістки

Московські силовики провели масштабний рейд у районі Китай-міста

У центрі Москви поліція влаштувала масові затримання молодих людей, серед яких були неповнолітні. За свідченнями звільнених, правоохоронці звертали особливу увагу на тих, хто мав неформальний вигляд. Дорослим затриманим, за їхніми словами, вручали повістки до військкомату. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення російських ЗМІ.

Як відбувалися затримання

Масштабний рейд відбувся ввечері 7 листопада в районі Китай-міста – популярного місця зустрічей московської молоді. За повідомленнями очевидців, до парку «Горка» прибули понад десять автозаків.

Поліцейські затримували молодих людей у парку, поблизу барів, магазинів та на прилеглих вулицях. Серед них було чимало неповнолітніх. Затриманих доправляли до відділків поліції «Басманний» і «Таганський».

За інформацією різних джерел, кількість затриманих становить від понад сотні до приблизно 300 осіб. Зокрема, російське видання Baza повідомляло про понад 200 затриманих. Родичі молодих людей, які перебували біля відділків, також називали цифру близько 300.

Після початку затримань до поліцейських відділків почали приходити батьки неповнолітніх. Вони вимагали пояснити причини затримання та відпустити дітей. Родичів, які намагалися домогтися зустрічі із затриманими, поліція ігнорувала.

Згодом частину молодих людей почали відпускати. За інформацією Baza, щонайменше 17 підлітків отримали адміністративні протоколи за розпивання алкоголю в громадських місцях.

фото: Astra

Чому поліція затримувала молодь

Деякі звільнені розповіли журналістам, що силовики звертали увагу на молодих людей із неформальним одягом.

Окрему увагу привернули повідомлення про вручення повісток. За словами звільнених повнолітніх затриманих, чоловіків викликали групами до відділків, де видавали документи для військового обліку. Серед тих, хто отримав повістки, нібито були навіть студенти з відстрочкою від призову.

Водночас московська поліція пояснила рейд проведенням профілактичних заходів. У відомстві заявили, що операція мала на меті підтримання громадського порядку та запобігання адміністративним правопорушенням.

Зокрема, правоохоронці згадали про боротьбу з розпиванням алкогольних напоїв у громадських місцях. Інших пояснень щодо масового затримання молоді та повідомлень про вручення повісток поліція не надала.

Раніше російські правоохоронці вже проводили масштабні рейди проти молодіжних субкультур. Зокрема, у лютому 2023 року поліція затримувала підлітків, пов'язаних із рухом «ПВК Редан», у торговельних центрах Москви, Санкт-Петербурга та інших російських міст.

Нагадаємо, у 2023 році «Главком» повідомляв про масові затримання підлітків із субкультури «ПВК Редан» у Росії. Тоді правоохоронці провели рейди в торговельних центрах кількох міст, а в Санкт-Петербурзі затримали понад 100 людей.