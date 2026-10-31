У селі на Прикарпатті поліція розслідує наругу над десятками могил військових

Із могил зняли прапори, розкидали квіти, свічки, а також перевернули лавки

У селі Чукалівка Івано-Франківської області невідомі вчинили наругу над 20 могилами військових, похованих на Алеї Слави. Про це повідомила Нацполіція Івано-Франківщини, інформує «Главком».

Повідомлення про пошкоджені могили надійшло до поліції близько 08:30. На місці інциденту правоохоронці побачили, що наруги зазнали приблизно 20 поховань. Невідомі зняли прапори, розкидали квіти та свічки, а також перекинули лавиці.

«Правоохоронці оглядають територію Алеї Слави, фіксують пошкодження, перевіряють записи камер відеоспостереження та встановлюють можливих свідків», – ідеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом наруги над могилами (ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України). Винуватцям загрожує до семи років ув’язнення.

Нагадаємо, у Кропивницькому на могилі загиблого українського воїна Івана Петухова встановили пам'ятник із написами російською. На ворожу мову звернула увагу кропивничанка, членкиня робочої групи з питань облаштування Алеї пам'яті Далекосхідного кладовища Інга Дуднік, коли прийшла на могилу полеглої у війні з РФ доньки.

Також у селі Домоткань Верхньодніпровської громади Дніпропетровської області поховано Олександра Оленченка, який, за інформацією полковника Збройних сил України Анатолія (Штірліца) Штефана, під час повномасштабного вторгнення служив у російській армії. Чоловіка представили місцевим жителям як пожежника-рятувальника, який нібито загинув під час виконання службових обов'язків.