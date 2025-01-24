У Броварах російський дрон вбив подружжя. Мер міста показав наслідки атаки

При розборі завалів зруйнованого будинку у Броварах рятувальники виявили тіла чоловіка та жінки

Київщина цієї ночі постраждала внаслідок атаки ворожих дронів. У Броварах зазнали пошкоджень 12 приватних будинків та приміщення магазину. Як повідомив мер міста Ігор Сапожко, при розборі завалів зруйнованого будинку були знайдені тіла чоловіка та жінки.

фото: Ігор Сапожко, Facebook

«Загиблі – чоловік 1966 року народження та жінка 1965 року народження – були подружжям», – зазначив він.

фото: Ігор Сапожко, Facebook

Наразі на місці влучання працює комісія, яка визначить обсяги завданих збитків.

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Київщина цієї ночі постраждала внаслідок атаки ворожих дронів фото: Ігор Сапожко, Facebook

За словами мера, усім постраждалим надається необхідна допомога.

Нагадаємо, сьогодні, 24 січня, окупанти вчергове здійснили обстріл території Київської області ворожими безпілотниками. Троє людей загинули та одна травмована.

Також під час нічної атаки чотири ворожі бойові безпілотники атакували Львівську область.