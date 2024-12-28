Головна Країна Політика
search button user button menu button

Уряд звільнив керівників Київської та Полтавської ОВА

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Уряд звільнив керівників Київської та Полтавської ОВА
Київська ОВА наразі залишилася без очільника
фото з відкритих джерел

Причини звільнення не називають, як і тих, кого призначать замість Кравченка та Проніна

Уряд підтримав рішення президента України Володимира Зеленського щодо звільнення керівника Київської обласної військової адмінстрації Руслана Кравченка та глави Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. Про це йдеться в повідомленні уряду.

Причини звільнення не називають, як і тих, кого призначать замість Кравченка та Проніна.

Філіпа Проніна призначили очільником Полтавської ОВА у 2023 році. До того він обіймав посаду заступника голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Філіп Пронін
Філіп Пронін
фото з відкритих джерел

Його попередника – Дмитра Луніна – звільнили на тлі розслідування журналістів щодо його зв’язків з Telegram-каналом «Труха», який публічно звинувачували в поширенні фейків, підігруванні російській пропаганді та публікуванні відео чи фото наслідків ракетних ударів росіян.

Руслан Кравченко також отримав свою посаду в Київській ОВА у 2023 році. Попереднього очільника адміністрації Олексія Кулебу натомість призначили заступником керівника Офісу президента.

Руслан Кравченко
Руслан Кравченко
фото з відкритих джерел

Раніше Кабінет міністрів України на своєму засіданні ухвалив звільнити з посади голови Українського інституту національної пам’яті Антона Дробовича.

Також Кабінет міністрів звільнив заступницю голови Національної служби здоров'я України Ірину Надашкевич.

Читайте також:

Теги: Київ Київщина розслідування Полтавщина уряд звільнення відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очільників країн розвеселило питання про валізу
Шольц розповів, що було у його сріблястій валізі, яка спровокувала лавину мемів
2 грудня, 22:00
Погодні умови призведуть до порушення руху транспорту
У Києві очікується погіршення погодних умов
9 грудня, 10:02
Ліквідація аварії ще не розпочалася
У Києві на вулиці Глибочицькій прорвало трубу: вода затоплює дорогу
11 грудня, 09:31
Зеленський 11 грудня дав інтерв'ю християнському медіа CBN News
Інтерв'ю Зеленського для CBN News: найголовніші тези
12 грудня, 01:31
«Все буде Україна. Дякую», - написала литовська спортсменка
«Придурок»: литовська спортсменка, яку покарали через напис про РФ, жорстко висловилася про Путіна
15 грудня, 02:44
Уламки одного зі збитих безпілотників впали на залізничну колію
На Київщині уламки російського дрона пошкодили приватний будинок
19 грудня, 09:20
Масові протести тривають через погіршення економічної ситуації, корупцію та придушення громадянських свобод
У столиці Єгипту тривають масові антиурядові протести
24 грудня, 00:36
Сьогодні, 18 грудня, у Верховній Раді розглядали постанову про звільнення Бойка з Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій
Рада провалила голосування за звільнення Бойка з парламентського комітету
18 грудня, 14:04
Європа вимушена витратити мільйони євро на відновлення роботи кабелів на дні Балтійського моря
Стала відома вартість ремонту кабелів зв'язку між Фінляндією та Естонією
Сьогодні, 07:01

Політика

Уряд звільнив керівників Київської та Полтавської ОВА
Уряд звільнив керівників Київської та Полтавської ОВА
Корейців на Курщині добивають свої ж, аби вони не потрапили в полон – Зеленський
Корейців на Курщині добивають свої ж, аби вони не потрапили в полон – Зеленський
В Україні з'явилося нове свято: президент підписав указ
В Україні з'явилося нове свято: президент підписав указ
Зеленський відреагував на запровадження американських санкцій проти Іванішвілі
Зеленський відреагував на запровадження американських санкцій проти Іванішвілі
Зеленський висловив співчуття Азербайджану та згадав про катастрофу MH17
Зеленський висловив співчуття Азербайджану та згадав про катастрофу MH17
Запоріжжя повністю завершило будівництво фортифікацій
Запоріжжя повністю завершило будівництво фортифікацій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 грудня: ситуація на фронті
47K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 грудня 2024
18K
Екснардеп Хомутиннік, який живе за кордоном, вивіз з України елітне авто за €500 млн
13K
Національна академія внутрішніх справ отримала нового ректора
7376
Стала відома вартість ремонту кабелів зв'язку між Фінляндією та Естонією
6401
Найкращого шахіста дискваліфіковано з Чемпіонату світу через те, що він прийшов в джинсах

Новини

Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
Сьогодні, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
Сьогодні, 06:00
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Подекуди туман та слабка ожеледь: прогноз погоди на 27 грудня
Вчора, 06:00
27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У роботі ChatGPT стався глобальний збій: що відомо
26 грудня, 23:02

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua