У столиці знову прогриміла серія вибухів

У КМВА попередили про роботу протиповітряної оборони

Окупанти атакують Київ «Шахедами», виникли пожежі

У Києві знову гучно. Жителі столиці під час повітряної тривоги знову почули гучні вибухи.

У КМВА попередили про роботу протиповітряної оборони.

Перебувайте в укриттях!

Вже відомо, що зранку уламки дронів впали в Печерському районі та спричинили там кілька пожеж.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

До слова, триває 1043-й день повномасштабної війни.

Упродовж минулої доби противник завдав по території України п’ять ракетних ударів (25 ракет), вісім авіаційних ударів зокрема, 14 КАБів), використав для ураження 376 дронів-камікадзе. Здійснив понад 2500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Загалом від початку минулої доби відбулося 188 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.