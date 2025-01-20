Виступ Трампа на мітингу, смертельна аварія на Буковині: головне за ніч

Трамп виступив на мітингу переддень інавгурації, п'яний водій мікроавтобуса насмерть збив двох пішоходів на Буковині, військовий висловився про пошкодження собору УПЦ МП в Запоріжжі, «Укрпошта» анонсувала випуск нової марки, присвяченої Третій штурмовій бригаді, Сили Оборони відновили позиції у двох населених пунктах, МВС попередило про шахрайську схему пов'язану з оформленням «єПідтримки».

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 20 січня, щоб ви були в курсі подій:

Трамп виступив на мітингу переддень інавгурації. Що пообіцяв?

Новообраний президент США Дональд Трамп прибув до Вашингтона в неділю напередодні інавгурації.

Він виступив на мітингу перед своїми прихильниками на стадіоні Capital One Arena. Трансляція мітингу відбулась на каналі «Голос Америки» .

Головне з виступу Трампа:

Дональд Трамп пообіцяв завершити війну в Україні та запобігти старту третьої світової війни.

Трамп заявив, що у понеділок, 20 січня почнеться новий етап американської сили, процвітання, гідності і гордості. Також додав, що завіса чотирьох років занепаду США закриється.

Новобраний президент США заявив, що TikTok запрацював для користувачів США

Він пообіцяв розсекретити документи про вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

Заявив, що оручить військовим створити систему протиракетного захисту «Залізний купол» для оборони США

Трамп наголосив, що всі дурні розпорядження Джо Байдена будуть скасовані протягом однієї доби

Пообіцяв зупинити «вторгнення через південний кордон» та «розблокувати» видобуток нафти в країні. Оголосив війну нелегальним іммігрантам та бандам, які орудують на території США до вечора 20 січня.

Вкотре заявив, що попередні вибори були сфальсифіковані і Трамп здобув на них перемогу.

Сказав, що після інавгурації його прихильники побачать президентські укази, які надзвичайно потішать жителів США.

Зазначимо, що 20 січня у Вашингтоні відбудеться інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Він складе присягу разом з обраним віце-президентом Джей Ді Венсом.

Дональд Трамп офіційно стане 47-м президентом США 20 січня 2025 о 12:00 за східноєвропейським часом (о 19:00 за Києвом).

Сили Оборони відновили позиції у двох населених пунктах

У ніч проти 20 січня, аналітики DeepState оновили мапу бойових дій.

Згідно з нею, Сили Оборони України відновили позиції у Махнівці у Курській області та Зеленівці у Херсонській області.

Водночас аналітики повідомили, що окупантам вдалось просунутись в Тернах, Дворічній, біля Колодязів та Слов'янки.

«Сили Оборони України відновили позиції у Махнівці та Зеленівці. Ворог просунувся в Тернах, Дворічній, біля Колодязів та Слов'янки», – йдеться у повідомленні.

П'яний водій мікроавтобуса насмерть збив двох пішоходів на Буковині

У селі Веренчанка Чернівецької області сталась смертельна ДТП. Водій мікроавтобуса, перебуваючи у алкогольному сп'янінні, насмерть збив двох пішоходів. Про це повідомляє ГУНП у Чернівецькій області.

Попередньо правоохоронці встановили, що 31-річний житель села Веренчанка, керуючи автомобілем Mercedes-Benz Sprinter, допустив наїзд на 17-річну місцеву жительку та 30-річного жителя села Давидівці, які рухалися по узбіччю дороги.

Внаслідок наїзду двоє пішоходів отримали численні несумісні з життям травми і загинули на місці. Тіла буковинців направлено на судово-медичну експертизу. Повідомляється, що на момент скоєння аварії водій транспортного засобу перебував у стані алкогольного спʼяніння. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

«Співробітники поліції затримали кермувальника у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання №1 ГУНП. Транспортний засіб вилучено та поміщено на арешт майданчик», – йдеться у повідомленні.

Слідчі дії тривають.

МВС попередило про шахрайську схему пов'язану з оформленням «єПідтримки»

Міністерство внутрішніх справ попередило громадян про появу шахраїв, які створюють фейкові сайти й акаунти, де пропонують нібито державні виплати «єПідтримка». Про це йдеться в повідомленні МВС.

Повідомляється, що зловмисники творюють фейкові сайти й акаунти, де пропонують нібито державні виплати. Згодом просять перейти за посиланням і ввести дані банківської картки. Після цього шахраї використовують отриману інформацію для списання коштів з карток.

Як захистити себе? Поради МВС

Не вводьте на підозрілих сайтах: дані картки, PIN-код, логін і пароль від інтернет-банкінгу, одноразові паролі чи коди з SMS.

Перевіряйте інформацію тільки на офіційних ресурсах.

Пам’ятайте: банки та державні установи ніколи не просять дані ваших карток через соцмережі чи сторонні сайти.

«Якщо ви постраждали одразу звертайтеся в поліцію», – йдеться у повідомленні.

«Яка реакція батюшок? Жодної!». Військовий висловився про пошкодження собору УПЦ МП в Запоріжжі

18 січня Росія завдала чергового ракетного удару по Запоріжжі. Внаслідок ракетного обстрілу вибуховою хвилею пошкоджений Свято-Андріївський кафедральний собор УПЦ МП. Військовослужбовець ЗСУ Сергій Рудик прокоментував реакцію представників собору на наслідки удару.

«Слів немає. Дивлюся новини про обстріл росіянами Запоріжжя. Загиблий, десять поранених (всі – цивільні), пошкоджено 15 багатоповерхівок, люди в шоці. Добряче розбили і Свято-Андріївський кафедральний собор УПЦ московського патріархату. Той самий, у якому на третьому році війни продовжують молитися за кіріла», – написав військовий.

Рудик додав, що настоятель храму повідомив тільки про те, що стався вибух.

«Яка реакція батюшок? Жодної! Настоятель заявив, що «проізошол взрив». Не росіяни бомблять іскандерами мирне Запоріжжя, не російські війська вбивають мирних людей, а просто «проізошол взрив». Хочу, щоб ці слова запам´ятали ті, хто завтра збирається святити воду і стояти в чергах під московськими церквами. Що там? Бог один, «какая разніца», батьки святкували за старим стилем?», – зазначив Сергій Рудик.

Також військовий наголосив: «Питання не в календарі, а в головах. Ви не просто святите воду, а підтримуєте церкву держави-агресора. Підтримуєте церкву, яка офіційно і публічно благословляє на вбивство ваших друзів, сусідів і рідних. Подумайте про це, якщо є чим».

Нагадаємо, що 18 січня, російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ворожа балістична ракета влучила у підприємство, вибухова хвиля завдала значних руйнувань.

12 постраждалих дістали осколкові поранення, різані рани, струс головного мозку, забої та переломи.

Раніше стало відомо, що внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю загинув чоловік. ДСНС деблокувала тіло чоловіка з-під завалів. Також Федоров повідомив, що чоловік 27-ми років, досі вважається зниклим безвісти.

У Тель-Авіві 19-річний палестинець напав з ножем на перехожих: є поранені

У суботу, 18 січня 2025 року, в районі Флорентин ізраїльського міста Тель-Авів 19-річний хлопець напав з ножем на перехожих і завдав поранення кільком людям. Нападника ліквідували на місці. Про це йдеться у повідомленні Jerusalem Post.

Повідомляється, що напад стався на вулиці Левонтіна. Цю подію там назвали терактом. Внаслідок ножового нападу, декілька людей отримали поранення, зокрема, одного 30-річного потерпілого із серйозним ножовим пораненням верхньої частини тіла евакуювали до лікарні Іхілов. Лікарі прооперували його, і зараз він у стабільному стані, повідомили в лікарні.

Підозрюваним виявився 19-річний житель Тулькарма, який незаконно в'їхав до Ізраїлю.

Нападника застрелили на місці злочину. Постріл здійснив громадян із дозволеної зброї.



