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«Шахеди» атакували Львівщину: пошкоджено житловий будинок

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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«Шахеди» атакували Львівщину: пошкоджено житловий будинок
Збитий ворожий «Шахед»
фото з відкритих джерел

Львівська ОВА повідомила про наслідки нічної атаки на область

Під час нічної атаки чотири ворожі бойові безпілотники атакували Львівську область. Про це повідомив очільник місцевої обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Воїни ППО та мобільні вогневі групи спрацювали на 100%. Всі ворожі цілі знищили», – йдеться в повідомленні.

Проте в одному зі сіл Львівського району внаслідок падіння уламків «Шахеда» пошкоджений житловий будинок: вибиті вікна, двері, поруч – вирва, діаметром 4 м.

За попередніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих. 

Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, вночі ворог знову атакував дронами-камікадзе територію України. Внаслідок атаки російських безпілотників на Київщині сталася пожежа в 10-поверховому житловому будинку в декількох квартирах. 

В іншому населеному пункті виникла пожежа приватного двоповерхового будинку на площі 120 м².

Вже відомо про трьох загиблих.

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Теги: дрон безпілотник Львівщина війна окупанти

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