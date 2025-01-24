Троє загиблих, пожежа в багатоповерхівці: наслідки атаки дронів РФ на Київщині

Правоохоронці разом з іншими службами продовжують працювати на місцях подій, фіксують та документують наслідки чергової ворожої атаки

Станом на 7:30 в одному з районів зафіксовано пошкодження одного багатоквартирного будинку, в якому пошкоджено 11 квартир

Сьогодні, 24 січня, окупанти вчергове здійснили обстріл території Київської області ворожими безпілотниками. Троє людей загинули та одна травмована. Про це повідомила поліція Київської області.

Станом на 7:30 в одному з районів зафіксовано пошкодження одного багатоквартирного будинку, в якому пошкоджено 11 квартир. Крім того, в іншому районі області пошкоджень зазнали вісім приватних будинків, три автомобілі, магазин, господарська споруда та паркан.

фото: поліція Київської області

На жаль, троє людей загинули. Також 26-річний чоловік отримав опіки. Потерпілого доставлено до лікарні, де надається вся необхідна допомога.

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фото: поліція Київської області

Правоохоронці разом з іншими службами продовжують працювати на місцях подій, фіксують та документують наслідки чергової ворожої атаки.

фото: поліція Київської області

Слідчі поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактами воєнних злочинів ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала фото наслідків атаки дронів на Глеваху Фастівського району. Зараз триває ліквідація наслідків обстрілів. На місці працюють 49 рятувальників, 13 одиниць техніки, психологи ДСНС надають підтримку постраждалим. Розгорнуто пункт незламності.

Крім того, повідомлялося, що у Броварах уламки БПЛА зруйнували житловий будинок із займанням. Ліквідація завершена о 04:14 на площі 120 м². Виявлено тіло загиблого чоловіка 1966 р.н., тривають пошуки його дружини 1965 р.н.