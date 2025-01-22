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Окупанти масовано атакували Миколаїв дронами: у місті значні пошкодження (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Окупанти масовано атакували Миколаїв дронами: у місті значні пошкодження (фото, відео)
Внаслідок пожежі частково зруйновано мансардний поверх багатоквартирного будинку
фото: ДСНС Миколаївщини

Внаслідок масованої атаки на Миколаїв є постраждалі

Ввечері 21 січня ворог атакував Миколаїв ударними дронами. В місті пролунало сім вибухів. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок атаки сталися руйнування й пожежі за шістьма різними локаціями у двох районах міста. Зокрема:

  • частково зруйновано мансардний поверх багатоквартирного будинку, ліквідовано пожежу квартири на шостому поверсі площею 100 кв. м;
  • вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон у 4 багатоквартирних будинках та приватному житловому будинку. Пошкоджено двері сімейної амбулаторії;
  • ліквідовано пожежу очерету на площі 1 тис. кв. м. Пошкоджено двері та вікна у човниковому кооперативі;
  • значно пошкоджено приватний житловий будинок, з подальшим загорянням. Пожежу ліквідовано на площі 10 кв.м;
  • пошкоджено скління вікон адмінбудівлі транспортного підприємства;
  • пошкоджено залізничне полотно та знищено автомобіль;
  • ліквідовано пожежу сміття та сухої трави на площі 100 кв.м;
  • ліквідовано пожежу сміття на обʼєкті на незначній площі.

Внаслідок атаки постраждала 74-річна жінка, її госпіталізували до лікарні.

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фото: ДСНС
Наслідки атаки дронів на Миколаїв

Ще один чоловік звернувся до медиків з гострою реакцією на стрес, йому надали першу допомогу. Від госпіталізації він відмовився.

Нагадаємо, триває 1064-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 109 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Противник завдав двох ракетних та 52 авіаційних ударів із застосуванням чьотирьох ракет та 64 КАБ, 1051 удар дронами-камікадзе та здійснив майже 5 тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

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Теги: окупанти ЗСУ війна Миколаїв безпілотник дрон

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