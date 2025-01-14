У Києві ресторан відмовив в обслуговуванні військовому: розпочато кримінальне провадження

На Оболоні персонал відмовив в обслуговуванні військовослужбовцю через наказ керівництва

Керівництво ресторану «Noice» на Оболоні надало розпорядження не обслуговувати військового

У Києві 12 січня в ресторані «Noice», що на Оболоні персонал відмовив в обслуговуванні військовослужбовцю через наказ керівництва. Відео, на якому офіціант відмовився взяти замовлення у військового, поширилось мережею. Також цю ситуацію прокоментував сам військовий виданню OBOZ.UA.

Відомо, що ввечері 12 січня чоловік зайшов до ресторану випити кави, на вході його зупинила охорона, яка повідомила, що адміністрація закладу забороняє пускати військових. Згодом, український захисник хотів замовити каву, проте офіціант повідомив, що вимушений відмовити йому в обслуговуванні. Та зазначив, що таке розпорядження надало керівництво ресторану.

Очевидці стверджують, що військовий поводився спокійно і не порушував правил поведінки. Поліція, яка прибула на місце, не виявила жодних правопорушень із боку відвідувача.

Поліція Києва відреагувала на конфлікт у ресторані в Оболонському районі. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

«Попередньо встановлено, що вчора ввечері працівник закладу, спілкуючись із відвідувачем, діючим військовослужбовцем, відмовив останньому в обслуговуванні», – йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства. Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини.

Нагадаємо, що згідно зі Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», громадяни, які потрапили у дорожньо-транспортну пригоду можуть складати європротокол і при цьому не викликати поліцію. Відповідні зміни внесені й до ПДР, що затверджені Постановою Кабміну.