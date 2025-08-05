У Бучанській громаді тимчасово буде відсутнє світло: повний перелік адрес

Заплановані роботи необхідні для запобігання аваріям та забезпечення стабільної роботи електромереж

У вівторок, 5 серпня, у Бучанській громаді тимчасово вимикатимуть електроенергію на окремих вулицях Бучі та Ворзеля. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Бучанську міську раду.

Зазначається, що енергетики ДТЕК «Київські регіональні електромережі» виконуватимуть профілактичні роботи на мережах.

Відключення триватимуть у кілька часових проміжків, залежно від адреси.

З 09:00 до 20:00 світла не буде за такими адресами:

Буча : вул. Яснополянська, Енергетиків, 12; Чорних Запорожців, 1; Шевченка; Вокзальна, 115; пров. Яблунський, 144

: вул. Яснополянська, Енергетиків, 12; Чорних Запорожців, 1; Шевченка; Вокзальна, 115; пров. Яблунський, 144 Ворзель: вул. Тюльпанова; Курортна, 37-А; Кленова; Яблунська, 43А

З 08:00 до 19:00 електроенергію відключать на таких вулицях:

Буча : вул. Нове Шосе; Склозаводська, 10-В

: вул. Нове Шосе; Склозаводська, 10-В Ворзель: вул. Тюльпанова; Курортна, 37-А; Кленова; Яблунська, 43А

З 08:00 до 20:00 без світла залишаться:

Ворзель : вул. Молодіжна

: вул. Молодіжна Буча: вул. Шевченка; Сілезька, 1; Вокзальна; Інститутська, 54; Києво-Мироцька, 1; Інститутська, 1

У компанії просять мешканців із розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Роботи необхідні для запобігання аваріям та забезпечення стабільної роботи електромереж.

Нагадаємо, відключення світла влітку можливі лише у разі ударів по енергетичній інфраструктурі. Шаповал зазначила, що енергосистема в Україні збалансована навіть у пікові навантаження завдяки роботі енергетиків. А ремонтні роботи тривають згідно з погодженими графіками.

До слова, в застосунку «Київ Цифровий» з'явилася нова зручна функція: тепер користувачі можуть додати на головний екран свого смартфона віджет із графіком відключень світла. Це дозволить мешканцям столиці оперативно перевіряти наявність електроенергії за своєю адресою без потреби відкривати сам застосунок.