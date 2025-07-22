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На Київщині на трьох пляжах виявлено перевищення кишкової палички. Де можна купатися

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщині на трьох пляжах виявлено перевищення кишкової палички. Де можна купатися
Річка Рось у Богуславі
фото з відкритих джерел

Фахівці рекомендують тимчасово утриматися від купання на зазначених пляжах  

За результатами лабораторних досліджень, проведених на замовлення Богуславської міської ради, у трьох рекреаційних зонах річки Рось зафіксовано перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички. Фахівці рекомендують тимчасово утриматися від купання задля уникнення спалахів кишкових інфекцій. Про це повідоляє «Главком» із посиланням на Богуславську міську раду.

Повідомляється, що 16 липня 2025 року спеціалісти Миронівського підрозділу Обухівської філії Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ провели лабораторне дослідження проб води з річки Рось у межах місцевих рекреаційних зон.

За результатами аналізів, оприлюднених 21 липня, у трьох зонах зафіксовано суттєве перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички, що становить небезпеку для здоров’я населення.

Йдеться про такі локації:

  • село Мисайлівка, вул. Набережна (стадіон);
  • м. Богуслав, вул. Корсунська («Яма»), де показник досягає 24 000/куб. дм при нормі не більше 5 000/куб. дм;
  • село Польовецьке.

Як наголосили у Богуславській міській раді, фахівці рекомендують тимчасово утриматися від купання на цих пляжах задля уникнення спалахів кишкових інфекцій.

Також зазначили, що проби, взяті на інших семи об’єктах, відповідають мікробіологічним і паразитологічним нормам, затвердженим наказом МОЗ № 721.

Де можна купатися:

  • Рекреаційна зона для відпочинку населення с. Саварка, вул. Центральна (біля ставка).
  • Рекреаційна зона для відпочинку населення с. Розкопанці (навпроти водозабору м. Богуслав).
  • Рекреаційна зона для відпочинку населення м. Богуслав, вул. Мисайлівська (Стара баня).
  • Рекреаційна зона для відпочинку населення с. Хохітва, вул. Польова.
  • Рекреаційна зона для відпочинку населення с. Тептіївка (біля колгоспу).
  • Рекреаційна зона для відпочинку населення с. Москаленки, де найкращі результати – індекс лактозопозитивної кишкової палички становить 900/ куб. дм при нормі не більше 5000/ куб. дм.
  • Річка Богуславка.

Нагадаємо, за результатами останніх досліджень лабораторії територіальних центрів контролю та профілактики хвороб, лише у Деснянському районі вода на міських пляжах відповідає санітарним нормам. 

Нещодавно річка Либідь, що є важливою водною артерією Києва, стала жертвою екологічного злочину: місцевий житель вирішив скинути нечистоти з асенізатора безпосередньо в річку. Цей інцидент спровокував швидку і рішучу відповідь з боку міських служб. Столичні правоохоронці розшукали водія, а прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо його дій. 

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Теги: населення Київщина водойма відпочинок

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