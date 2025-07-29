Ірпінська міськрада достроково припинила повноваження мера Маркушина

За висловлення недовіри Олександру Маркушину та дострокове припинення його повноважень проголосували 28 депутатів

Сьогодні, 29 липня, на 54-й позачерговій сесії Ірпінської міської ради VIII скликання депутати висловили недовіру чинному міському голові Олександру Маркушину, усунувши його з посади. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на рішення Ірпінської міської ради.

За висловлення недовіри Олександру Маркушину та дострокове припинення його повноважень проголосували 28 депутатів. Один – проти.

У документі йдеться, що Ірпінська міська рада вирішила висловити недовіру Ірпінському міському голові Олександру Маркушину та достроково припинити повноваження Ірпінського сіського голови Олександра Маркушина, визначені постановою Ірпінської міської територіальної виборчої комісії Бучанського району Київської області від 17 листопада 2020 року №249 «Про реєстрацію Ірпінського міського голови Бучанського району Київської області».

За словами громадської активістки Наталії Василенко, до початку засідання до зали міської ради через «чорний вхід» зайшли невідомі особи, обійшовши металошукачі. Коли пізніше до приміщення почали прибувати жителі Ірпеня, їх не пустили до зали засідань, посилаючись на те, що «місць вже немає».

Такий розвиток подій та саме рішення депутатів викликали хвилю невдоволення серед ірпінчан, які зібралися біля міської ради. Жителі міста кричать «Ганьба!», висловлюючи своє обурення рішенням депутатів міськради.

Голова громадської ініціативи «Голка» назвала події «переворотом в Ірпені», стверджуючи, що на посаду в.о. мера призначили «людину Карплюка»..

Напередодні Маркушин написав у Facebook, що під час сесії «рейдери реалізують чергову спробу захопити владу в Ірпені», намагаючись передати повноваження міського голови секретарю.

Нагадаємо, близько пів року Маркушин не виконує обов’язки мера – його було відсторонено рішенням Печерського районного суду міста Києва у межах розслідування ДБР. У січні Печерський суд Києва відправив міського голову Ірпеня під варту, а також відсторонив Маркушина від виконання обов'язків на час розслідування. У лютому його відправили під цілодобовий домашній арешт. 19 березня Печерський районний суд Києва продовжив ще на місяць запобіжний захід стосовно Олександра Маркушина.

Раніше міський голова Ірпеня підтвердив, що Державне бюро розслідувань вручило йому підозру через незаконний перетин кордону. Він пояснив, що на декілька днів виїхав з України, щоб забрати військову допомогу. Маркушин додав, що на два дні заїхав до свого дворічного сина.

«Я на декілька днів виїхав з України забрати військову допомогу, «мавіки», і заїхав на два дні до свого сина Марка, якому виповнювалося два рочки. Я, як батько-одинак, маю право виїжджати за кордон без системи «Шлях». Я один виховую свого сина, у якого, на жаль, померла мама. І в той час він був в Італії, як біженець», – пояснив Маркушин.

Міський голова додав, що на день народження його сина в Італії були також запрошені депутат Ірпінської міськради Олександр Пащинський та Володимир Карплюк. Саме тоді, за словами Маркушина, «вони і зняли «відеодокази» мого страшного «злочину».

Мер Ірпеня називає розслідування ДБР «замовною справою» та заявляє, що у такий спосіб Карплюк нібито хоче хоча б тимчасово відсторонити його від посади «напередодні критично важливої сесії», на якій депутати мають розглянути питання скасування оренди землі під незаконними будівлями, до яких має відношення Карплюк.