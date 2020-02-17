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    У центр Києва стягнули близько тисячі поліцейських і нацгвардійців

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    У центр Києва стягнули близько тисячі поліцейських і нацгвардійців

    У центрі столиці заплановано проведення масових акцій

    Поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції України у місті Києві Андрій Крищенко, інформує пресслужба столичної поліції.

    За його словами, уже надійшло кілька повідомлень про проведення масових акцій. Тож, відучора у центральній частині міста залучено до несення служби близько 1000 правоохоронців: як поліцейських, так і військовослужбовців Національної гвардії України.

    «Наряди патрулюватимуть для забезпечення порядку. Залучені також кінологи та вибухотехніки. Правоохоронці проводитимуть превентивні заходи, зокрема, перевірки речей і документів. Прошу з розумінням ставитися, адже це потрібно для того, щоб усі заплановані заходи пройшли спокійно», - зазначив Крищенко.

    Також начальник столичних поліцейських закликав не брати в місця проведення акцій заборонені законодавством предмети.

    Нагадаємо, 12 лютого далекобійники й перевізники вийшли на акцію протесту під будівлю Кабінету міністрів. Вони пригнали до центра Києва десятки фур.

    Протестувальники вимагали від уряду рівних умов отримання дозволів, скасування їх електронного бронювання, а також встановлення відповідальності за перевантаження транспортного засобу для вантажовідправника.

    У зв'язку з цим поліцейські спільно із військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування у центрі Києва.

    Згодом далекобійники зупинили страйк і домовилися з Міністерством інфраструктури про проведення 13 лютого спільного засідання, під час якого обговорять актуальні проблеми на ринку автоперевезень.

    Національна поліція України Київ Нацгвардія Андрій Крищенко протести у Києві
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