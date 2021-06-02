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    Під Радою мітинг: московська церква проти електронних паспортів (фото, відео)

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    Протестувальники вимагають видачі паперових паспортів - Під Радою мітинг: московська церква проти електронних паспортів (фото, відео)

    Протестувальники вимагають видачі паперових паспортів

    Фото: Ян Доброносов/Телеграф

    Біля будівлі парламенту зібралося близько сотні прихожан церкви Московського патріархату

    У середу, 2 червня, під стінами Верховної Ради України зібралися парафіяни Української православної церкви Московського патріархату в рамках протесту проти електронних паспортів. Про це повідомляє «Телеграф».

    У протесті взяли участь близько 100 осіб.

    Захід під Радою проходить досить мирно і без бійок.

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    Під Радою мітинг: московська церква проти електронних паспортів (фото, відео)
    Під Радою мітинг: московська церква проти електронних паспортів (фото, відео)
    Під Радою мітинг: московська церква проти електронних паспортів (фото, відео)
    Під Радою мітинг: московська церква проти електронних паспортів (фото, відео)
    Під Радою мітинг: московська церква проти електронних паспортів (фото, відео)
    Під Радою мітинг: московська церква проти електронних паспортів (фото, відео)
    Фото: Ян Доброносов/Телеграф

    Нагадаємо, у травні у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт «Про особливості надання електронних публічних послуг», що запроваджує режим «без паперів». Режим «без паперів» прискорить цифровізацію України та забезпечить максимально комфортні умови кожному громадянину.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що 24 серпня Україна увійде в режим Paperless, тобто ніяких паперів для державних органів. Жоден не зможе вимагати від громадянина України папірці або будь-які довідки для надання державних послуг

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    Теги: Верховна Рада Російська православна церква в Україні паспорт протести у Києві
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    Під Радою мітинг: московська церква проти електронних паспортів (фото, відео)