Карантинна допомога. Мінфін виділив 1,14 млрд на виплати підприємцям

Підприємці та наймані працівники, діяльність яких була призупинена на час перебування області в «червоній» зоні, зможуть оформити заяву на отримання грошової допомоги

Очікується, що по гроші від уряду звернуться 175 тисяч громадян

На одноразову матеріальну допомогу для підприємців та найманих працівників, постраждалих через карантинні обмеження, було спрямовано 1,4 мільярда гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Підприємці та наймані працівники, діяльність яких була призупинена на час перебування області в «червоній» зоні, зможуть оформити заяву на отримання грошової допомоги. Загалом очікується, що послугою скористаються 175 тис. громадян. На виплату цієї допомоги у поточному році з Державного бюджету було спрямовано 1,4 млрд гривень», – розповіли представники міністерства.

Прийом заявок на отримання одноразової фінансової допомоги у розмірі 8 тисяч гривень для підприємців з «червоної» карантинної зони розпочався 19 квітня. Крім підприємців з чинних «червоних» зон, працівники та ФОПи з регіонів, які були віднесені до «червоної» зони, але вже вийшли з неї, також можуть подаватися на отримання допомоги.

Для майбутніх «червоних» зон буде встановлено додатковий термін подачі заяв на отримання допомоги.

На Єдиному порталі державних послуг «Дія» триває реєстрація заявок на отримання державної допомоги для фізичних осіб – підприємців і найманих працівників, які були змушені припинити свою діяльність у зв’язку з посиленням карантинних обмежень через поширення коронавірусу. Відомо що вже понад 100 тис. осіб подали відповідні заявки.

Як зазначено на порталі, час подання заяви 5 хвилин, а кінцевий термін – 30 днів з дня запровадження «червоної» зони в області, де ФОП провадить діяльність.

Щоб подати заяву необхідно: