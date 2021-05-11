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    Економіка та фінанси

    Карантинні 8 тис. грн: Пенсійний фонд назвав суму виплат з бюджету

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    Станом на 11 травня ПФУ профінансував 800 млн грн для забезпечення виплат допомоги ФОП та найманим працівникам - Карантинні 8 тис. грн: Пенсійний фонд назвав суму виплат з бюджету

    Станом на 11 травня ПФУ профінансував 800 млн грн для забезпечення виплат допомоги ФОП та найманим працівникам

    Фото: 24 канал

    Понад 300 тисяч ФОП і найманих працівників подали заявки на допомогу у зв'язку з локдауном

    Пенсійний фонд України (ПФУ) спрямував 800 млн грн на виплати допомоги фізичним особам-підприємцям (ФОП) та найманим працівникам у зв'язку із посиленням карантину.

    Про це у Facebook повідомила пресслужба ПФУ.

    Згідно з повідомленням, станом на 11 травня ПФУ профінансував 800 млн грн для забезпечення виплат допомоги ФОП та найманим працівникам у зв'язку із посиленням карантину.

    Раніше повідомлялося, що станом на 28 квітня понад 300 тис підприємців і найманих працівників, діяльність яких була призупинена через посилення карантинних обмежень, подали заявки на отримання держдопомоги у розмірі 8 тис грн, на виплати пішли перші 200 млн грн.

    Як відомо, підприємці та наймані працівники зможуть податися на отримання 8 тисяч гривень допомоги, навіть, якщо їхній регіон вийшов з червоної зони карантину.

    Всього на одноразову матеріальну допомогу для підприємців та найманих працівників, постраждалих через карантинні обмеження, було спрямовано 1,4 мільярда гривень.

    Щоб подати заяву необхідно:

    • зареєструватися на порталі або в додатку «Дія» за допомогою електронного підпису або BankID. Додаток автоматично перевірить дані в реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду та Державної податкової служби на відповідність умовам виплати;
    • обрати область, в якій ФОП провадить діяльність;
    • підтвердити поточне місце роботи.
    • ввести номер гривневого рахунку у форматі IBAN;
    • перевірити та надіслати сформовану заяву.

    Раніше уряд України оновив перелік видів діяльності, за якими підприємці можуть отримати карантинну допомогу в розмірі вісім тисяч гривень.

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    Теги: гроші бізнес фінансування фінанси Пенсійний фонд
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