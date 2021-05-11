Карантинні 8 тис. грн: Пенсійний фонд назвав суму виплат з бюджету

Станом на 11 травня ПФУ профінансував 800 млн грн для забезпечення виплат допомоги ФОП та найманим працівникам

Понад 300 тисяч ФОП і найманих працівників подали заявки на допомогу у зв'язку з локдауном

Пенсійний фонд України (ПФУ) спрямував 800 млн грн на виплати допомоги фізичним особам-підприємцям (ФОП) та найманим працівникам у зв'язку із посиленням карантину.

Про це у Facebook повідомила пресслужба ПФУ.

Згідно з повідомленням, станом на 11 травня ПФУ профінансував 800 млн грн для забезпечення виплат допомоги ФОП та найманим працівникам у зв'язку із посиленням карантину.

Раніше повідомлялося, що станом на 28 квітня понад 300 тис підприємців і найманих працівників, діяльність яких була призупинена через посилення карантинних обмежень, подали заявки на отримання держдопомоги у розмірі 8 тис грн, на виплати пішли перші 200 млн грн.

Як відомо, підприємці та наймані працівники зможуть податися на отримання 8 тисяч гривень допомоги, навіть, якщо їхній регіон вийшов з червоної зони карантину.

Всього на одноразову матеріальну допомогу для підприємців та найманих працівників, постраждалих через карантинні обмеження, було спрямовано 1,4 мільярда гривень.

Щоб подати заяву необхідно:

зареєструватися на порталі або в додатку «Дія» за допомогою електронного підпису або BankID. Додаток автоматично перевірить дані в реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду та Державної податкової служби на відповідність умовам виплати;

обрати область, в якій ФОП провадить діяльність;

підтвердити поточне місце роботи.

ввести номер гривневого рахунку у форматі IBAN;

перевірити та надіслати сформовану заяву.

Раніше уряд України оновив перелік видів діяльності, за якими підприємці можуть отримати карантинну допомогу в розмірі вісім тисяч гривень.