Карантинні 8 тис. грн: Пенсійний фонд назвав суму виплат з бюджету
Станом на 11 травня ПФУ профінансував 800 млн грн для забезпечення виплат допомоги ФОП та найманим працівникам
Понад 300 тисяч ФОП і найманих працівників подали заявки на допомогу у зв'язку з локдауном
Пенсійний фонд України (ПФУ) спрямував 800 млн грн на виплати допомоги фізичним особам-підприємцям (ФОП) та найманим працівникам у зв'язку із посиленням карантину.
Про це у Facebook повідомила пресслужба ПФУ.
Згідно з повідомленням, станом на 11 травня ПФУ профінансував 800 млн грн для забезпечення виплат допомоги ФОП та найманим працівникам у зв'язку із посиленням карантину.
Раніше повідомлялося, що станом на 28 квітня понад 300 тис підприємців і найманих працівників, діяльність яких була призупинена через посилення карантинних обмежень, подали заявки на отримання держдопомоги у розмірі 8 тис грн, на виплати пішли перші 200 млн грн.
Як відомо, підприємці та наймані працівники зможуть податися на отримання 8 тисяч гривень допомоги, навіть, якщо їхній регіон вийшов з червоної зони карантину.
Всього на одноразову матеріальну допомогу для підприємців та найманих працівників, постраждалих через карантинні обмеження, було спрямовано 1,4 мільярда гривень.
Щоб подати заяву необхідно:
- зареєструватися на порталі або в додатку «Дія» за допомогою електронного підпису або BankID. Додаток автоматично перевірить дані в реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду та Державної податкової служби на відповідність умовам виплати;
- обрати область, в якій ФОП провадить діяльність;
- підтвердити поточне місце роботи.
- ввести номер гривневого рахунку у форматі IBAN;
- перевірити та надіслати сформовану заяву.
Раніше уряд України оновив перелік видів діяльності, за якими підприємці можуть отримати карантинну допомогу в розмірі вісім тисяч гривень.