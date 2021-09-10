У центрі Києва з'явиться новий сквер

Територія, на якій має розташуватися парк, зараз ніким не доглядається

На Постійній комісії Київради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин депутати підтримали виділення земельної ділянки для створення нового скверу у самому центрі столиці, на бульварі Лесі Українки, 3. Про це повідомляє «Вечірній Київ»

Зараз ця територія ніким не доглядається, зазначив депутат Київради, голова Постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайло Терентьєв.

За його словами, як тільки КО «Київзеленбуд» візьме сквер на баланс, він перетвориться у новий зелений простір, де можна буде гарно проводити вільний час на свіжому повітрі.

Нагадаємо, у Києві замість забудови на березі Дніпра розіб’ють парк.

До слова, за останні кілька років у Києві було оновлено близько 500 парків та скверів, а також відкрито 10 нових фонтанів і 7 капітально відремонтовано.

Нещодавно Кличко показав, як будують парк «Прибережний» у затоці Берковщина на столичних Осокорках.