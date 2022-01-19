  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві водій на великій швидкості влетів у припарковані авто (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Машину на швидкості занесло праворуч на припарковані машини - У Києві водій на великій швидкості влетів у припарковані авто (відео)
    Машину на швидкості занесло праворуч на припарковані машини
    фото: скріншот відео

    В авто перебувало кілька пасажирів

    У Києві на вулиці Цвєтаєвої, 3 водій на автомобілі Skoda розігнався та в'їхав у припарковані машини на узбіччі дороги. Про це повідомляє Київ Оперативний Telegram.

    «Якийсь псевдо-гонщик на Skoda вирішив виконати свій найкращий у житті трюк. Не вийшло. Або вийшло, хто його знає, що в тій порожній голові було», – пишуть у Мережі.

    У ролику, знятому на реєстратор, видно, що водій залишився живим. В авто було кілька пасажирів. Усі вони вийшли з машини одразу після зіткнення.

    До слова, у Києві чоловік на Toyota Camry врізався в 15 припаркованих автомобілів і втік з місця події.

    Нагадаємо, в ніч на 17 грудня на Брест-Литовському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками: під колесами двох вантажівок загинуло двоє пішоходів.

    17 грудня на вул. Олександра Довженка поблизу станції метро «Шулявська» водій автівки Subaru збив дівчину, яка перебігала дорогу у не встановленому для переходу місці.

    Читайте також: У Києві п’яний 20-річний водій BMW тікав від патрульних (відео)


    Теги: Київ дороги аварія Skoda
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві водій на великій швидкості влетів у припарковані авто (відео)