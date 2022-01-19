У Києві водій на великій швидкості влетів у припарковані авто (відео)

В авто перебувало кілька пасажирів

У Києві на вулиці Цвєтаєвої, 3 водій на автомобілі Skoda розігнався та в'їхав у припарковані машини на узбіччі дороги. Про це повідомляє Київ Оперативний Telegram.

«Якийсь псевдо-гонщик на Skoda вирішив виконати свій найкращий у житті трюк. Не вийшло. Або вийшло, хто його знає, що в тій порожній голові було», – пишуть у Мережі.

У ролику, знятому на реєстратор, видно, що водій залишився живим. В авто було кілька пасажирів. Усі вони вийшли з машини одразу після зіткнення.

До слова, у Києві чоловік на Toyota Camry врізався в 15 припаркованих автомобілів і втік з місця події.

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня на Брест-Литовському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками: під колесами двох вантажівок загинуло двоє пішоходів.

17 грудня на вул. Олександра Довженка поблизу станції метро «Шулявська» водій автівки Subaru збив дівчину, яка перебігала дорогу у не встановленому для переходу місці.



