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    Столична маршрутка загубила колесо (фото)

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    Під час аварії ніхто не постраждав - Столична маршрутка загубила колесо (фото)
    Під час аварії ніхто не постраждав
    фото скріншот відео

    Після інциденту пасажири змушені були вийти з автобуса

    У Києві у Солом'янському районі сталася аварія з маршруткою № 455 – в автобуса відпало колесо. Про це повідомляє Telegram-канал «Київ Оперативний».

    Маршрутка курсує між житловим масивом «Виноградар» та Солом'янською площею.

    Аварія сталася увечері 18 січня на вулиці Вадима Гетьмана.

    «Ну і чергова корупційна складова столичних маршруток – техогляди, які вони мають проходити. Але всі ми з вами знаємо як вони відбуваються. На щастя, у цьому випадку ніхто не постраждав», – йдеться у повідомленні.

    На фото видно, що маршрутка стоїть на проїзній частині, а водій збирає колеса. Після інциденту пасажири змушені були вийти з автобуса.

    До слова, у Києві пасажирам маршрутки довелося штовхати автобус, аби він завівся.

    Нагадаємо, 30 листопада біля будівлі Київської міської держадміністрації відбулася акція протесту проти старих маршруток на вулицях столиці. Протестувальники привезли під мерію тюки соломи і живих баранів.

    Наразі столична влада проводить роботу з очищення вулиць міста від старих іржавих маршруток.

    Раніше ми вже повідомляли, що у Києві у маршрутки на ходу відвалилося колесо.

    Теги: Київ громадський транспорт водій аварія влада
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    Столична маршрутка загубила колесо (фото)