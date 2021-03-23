Sars-CoV-2 вперше передався людині від тварин не у Вухані – Süddeutsche Zeitung

ВООЗ цього тижня назве тварину, від якої ковід перейшов до людини

Вчені намагаютьсчя з'ясувати, звідки почалося поширення коронавірусу, який же забрав життя мільйонів людей на планеті

Все більше дослідників схиляються до версії, що вірус Sars-CoV-2 почав поширюватися на кілька місяців раніше, ніж передбачалося. Про це пише німецьке видання Süddeutsche Zeitung.

Згідно з офіційною версією, перші випадки зараження новим коронавірусіом були зареєстровані в кінці грудня 2019 року в китайському місті Вухань. Але Sars-CoV-2, ймовірно, почав заражати людей вже кількома тижнями раніше. Це припущення тепер підкріплюють нові дослідження американської групи вчених.

«Команда вчених під керівництвом еволюційного біолога Джоела Вертгейма з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго об'єднала в своєму дослідженні генетичні аналізи і комп'ютерні моделі про поширення вірусу. Якщо дослідники мають рацію в своїх розрахунках, то місто Вухань, в якому проживають 11 млн осіб, не було тим місцем, де вірус вперше передався від тварин людині. Швидше там, ймовірно, відбулися перші випадки суперрозповсюдження інфекції - через кілька тижнів після того, як вірус передався від одного біологічного виду іншому», - пише видання.

Відповідно до моделі дослідників, Sars-CoV-2, можливо, вже повільно поширювався в провінції Хубей навколо Вухань з середини жовтня 2019 року. Але офіційно збудник був помічений, лише коли в кінці грудня на ринку Хуанань у Вухані сталася більш великий спалах захворюваності.

«На той час випадки виникнення у людей нової хвороби легенів вже з'явилися в інших частинах міста. Це свідчить про те, що вірус, ймовірно, поміняв господаря раніше і прибув в мегаполіс, мабуть, в організмі людини, а не тварини. До того ж ЗМІ повідомляли про випадки хвороби, які були зафіксовані в Хубеї вже в середині листопада 2019 року», - йдеться в статті.

Всі ці деталі дуже вписуються в гіпотезу, яка, на думку більшості експертів, пояснює ймовірне походження Sars-CoV-2.

«Можливо, збудник передався від кажанів невідомому проміжного господаря в сільському регіоні. Тварини, яких масово розводять люди, є найбільш ймовірними проміжними господарями, в організмі яких вірус накопичив необхідні мутації для того, щоб уразити людину», - йдеться в повідомленні.

Дослідження показує, що близько 2/3 вірусів, яким вдається передатися від одного виду до іншого, вмирають раніше, ніж пошириться.

«З одного боку, це говорить про те, що людству сильно пощастило в тому, що пандемії не виникають частіше. З іншого боку, це демонструє, як важлива була б система своєчасного розпізнавання такої передачі вірусу від одного виду до іншого», - робить висновок Süddeutsche.

Додамо, що ВООЗ цього тижня назве тварину, від якої ковід перейшов до людини.

Наразі існують різні версії походження цього коронавірусу. Зокрема, деякі науковці припускають, що поширення хвороби почалось вісім років тому.

Нагадаємо, 11 березня 2020 року, понад рік тому ВООЗ оголосила про початок пандемії Covid-19.

Нещодавно експерти ВООЗ заявили, що масштаб пандемії коронавірусу у Вухані був більшим, ніж вважалося.

Раніше міжнародна група вчених Всесвітньої організації охорони здоров'я припускає, що Covid-19 міг циркулювати за межами китайського міста Вухань до перших зареєстрованих випадків. Місцем виникнення коронавірусу може бути не Вухань.

Зараз у світі поширюється кілька видів нових штамів коронавірусу, серед яких мутований Covid з Британії, ПАР, Бразилії та Японії. При цьому у ВООЗ заявили, що географія нових штамів коронавірусу розширилася. Тільки «британський» Covid виявили вже в 86 країнах.



