У Дарницькому районі дитина впала з мосту на залізничні колії: хлопчика госпіталізовано

Обставини події та причини займання встановлюють правоохоронці

У Дарницькому районі столиці дитина отримала опіки, перебуваючи на одному з мостів, після чого впала на залізничні колії. Постраждалого хлопчика госпіталізували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у м. Києві.

Повідомлення про те, що на вулиці Тепловозній на дитині горить верхній одяг, надійшло до служби порятунку ввечері 15 листопада о 18:51.

За попередньою інформацією рятувальників, інцидент стався на мосту: після займання одягу та отримання опіків хлопчик упав униз на залізничну колію. Рятувальники, які прибули на виклик, надали дитині першу допомогу та передали її медикам для подальшої госпіталізації.

Обставини події та причини займання наразі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у селищі Глеваха Фастівського району на залізничному переїзді підліток зазнав ураження електричним струмом. За попередньою інформацією правоохоронців, дитина перебувала на даху електропоїзда, де й дістала ураження струмом.