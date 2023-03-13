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У деяких районах Києва застосовані стабілізаційні відключення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У деяких районах Києва застосовані стабілізаційні відключення
У Києві за командою «Укренерго» були частково застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками
фото: з відкритих джерел

Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців

Сьогодні, 13 березня, у деяких районах столиці застосовані стабілізаційні відключення. Про це повідомляє пресцентр ДТЕК.

«У частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків. Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів», – йдеться у повідомленні.

Тому за командою «Укренерго» були частково застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками, що розміщені на сайті.

Нагадаємо, триває відновлення енергосистеми після масованої ракетної атаки та ударів дронами 9 березня.

В Харкові після аварійного ремонту частково повернуто в роботу одну з теплових електростанцій, а також знову працює в мережі один з об’єктів магістральних мереж НЕК «Укренерго». Критична інфраструктура міста повністю заживлена, продовжується робота над можливістю повного відновлення електропостачання міста та області. В інших регіонах обмеження енергоспоживання не застосовувалось, ліміти не доводились.

Теги: Укренерго електроенергія енергетика Київ

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