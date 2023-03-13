У деяких районах Києва застосовані стабілізаційні відключення

У Києві за командою «Укренерго» були частково застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками

Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців

Сьогодні, 13 березня, у деяких районах столиці застосовані стабілізаційні відключення. Про це повідомляє пресцентр ДТЕК.

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«У частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків. Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів», – йдеться у повідомленні.

Тому за командою «Укренерго» були частково застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками, що розміщені на сайті.

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Нагадаємо, триває відновлення енергосистеми після масованої ракетної атаки та ударів дронами 9 березня.

В Харкові після аварійного ремонту частково повернуто в роботу одну з теплових електростанцій, а також знову працює в мережі один з об’єктів магістральних мереж НЕК «Укренерго». Критична інфраструктура міста повністю заживлена, продовжується робота над можливістю повного відновлення електропостачання міста та області. В інших регіонах обмеження енергоспоживання не застосовувалось, ліміти не доводились.