Відключення світла після ракетних обстрілів діють у чотирьох областях

Споживання електроенергії у порівнянні з минулою суботою знизилося завдяки потеплінню

Триває відновлення енергосистеми після масованої ракетної атаки та ударів дронами 9 березня. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

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Наразі діють мережеві обмеження у:

Житомирській,

Харківській,

Дніпропетровській,

Миколаївській областях.

У цих регіонах застосовуються графіки погодинних відключень, які складають обленерго.

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В Харкові після аварійного ремонту частково повернуто в роботу одну з теплових електростанцій, а також знову працює в мережі один з об’єктів магістральних мереж НЕК «Укренерго». Критична інфраструктура міста повністю заживлена, продовжується робота над можливістю повного відновлення електропостачання міста та області.

В інших регіонах обмеження енергоспоживання не застосовувалось, ліміти не доводились.

«Наявних в системі обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб всіх споживачів. Діючі обмеження в регіонах – мережеві й викликані виключно пошкодженням енергетичної інфраструктури через ворожі ракетні обстріли 9 березня», – зазначає «Укренерго».

Споживання у порівнянні з минулою суботою, 4 березня, знизилось завдяки потеплінню.

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Вночі ворог обстріляв об’єкти енергетичної інфраструктури на Донеччині. Ремонтні роботи почнуться після отримання дозволу від військових.

Тривають ремонтні роботи на всіх об’єктах «Укренерго», пошкоджених ворожими обстрілами. Фахівці роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання, однак відновлювальні роботи потребують часу.

Нагадаємо, 9 березня ворог здійснив пуск 95 ракет різного базування.

Внаслідок ракетної атаки були пошкоджені об’єкти генерації та розподілу у восьми регіонах України.