Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Відключення світла після ракетних обстрілів діють у чотирьох областях

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Відключення світла після ракетних обстрілів діють у чотирьох областях
Енергетики відновлюють пошкоджені електромережі
фото ілюстративне

Споживання електроенергії у порівнянні з минулою суботою знизилося завдяки потеплінню

Триває відновлення енергосистеми після масованої ракетної атаки та ударів дронами 9 березня. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

Наразі діють мережеві обмеження у:

  • Житомирській,
  • Харківській,
  • Дніпропетровській,
  • Миколаївській областях.

У цих регіонах застосовуються графіки погодинних відключень, які складають обленерго.

В Харкові після аварійного ремонту частково повернуто в роботу одну з теплових електростанцій, а також знову працює в мережі один з об’єктів магістральних мереж НЕК «Укренерго». Критична інфраструктура міста повністю заживлена, продовжується робота над можливістю повного відновлення електропостачання міста та області.

В інших регіонах обмеження енергоспоживання не застосовувалось, ліміти не доводились.

«Наявних в системі обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб всіх споживачів. Діючі обмеження в регіонах – мережеві й викликані виключно пошкодженням енергетичної інфраструктури через ворожі ракетні обстріли 9 березня», – зазначає «Укренерго».

Споживання у порівнянні з минулою суботою, 4 березня, знизилось завдяки потеплінню.

Вночі ворог обстріляв об’єкти енергетичної інфраструктури на Донеччині. Ремонтні роботи почнуться після отримання дозволу від військових.

Тривають ремонтні роботи на всіх об’єктах «Укренерго», пошкоджених ворожими обстрілами. Фахівці роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання, однак відновлювальні роботи потребують часу.

Нагадаємо, 9 березня ворог здійснив пуск 95 ракет різного базування.

Внаслідок ракетної атаки були пошкоджені об’єкти генерації та розподілу у восьми регіонах України.

Теги: війна електроенергія ракета Укренерго росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До Києва повернулися стабілізаційні відключення електроенергії
До Києва повернулися стабілізаційні відключення електроенергії
Вчора, 12:10
Після ракетного удару в Києві ще є проблеми з теплопостачанням
Наслідки ракетної атаки: скільки киян досі без тепла
Сьогодні, 09:02
Пошкоджені об’єкти генерації та розподілу у восьми регіонах
Шмигаль повідомив, скільки об’єктів генерації електроенергії постраждало від ракет РФ
9 березня, 15:29

Події в Україні

Відключення світла після ракетних обстрілів діють у чотирьох областях
Відключення світла після ракетних обстрілів діють у чотирьох областях
Стало відомо, скільки «Калібрів» Росія тримає напоготові
Стало відомо, скільки «Калібрів» Росія тримає напоготові
Обстріл Донеччини касетними боєприпасами та масований удар по Херсону: ситуація в регіонах
Обстріл Донеччини касетними боєприпасами та масований удар по Херсону: ситуація в регіонах
В окупованому Мелітополі прогриміла серія вибухів
В окупованому Мелітополі прогриміла серія вибухів
Бої за Бахмут: свіжі дані британської розвідки
Бої за Бахмут: свіжі дані британської розвідки
Ліквідовано ще понад тисячу окупантів: свіжі дані про втрати РФ
Ліквідовано ще понад тисячу окупантів: свіжі дані про втрати РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
ДБР повідомило, чи ведеться слідство проти Баканова
13K
Встановлено судно, що тиждень курсувало над «Північними потоками» перед підривом
9859
Мрії диктатора: стало відомо, що запланував Путін на вересень 2023 року
7640
Земельний скандал у столиці: НАБУ оголосило підозру нардепу
7552
Залужний, Буданов, Резніков. Хто прийшов попрощатися із загиблими героями (фото)

Новини

Сирський із Бахмута: контрнаступ не за горами
Сьогодні, 11:16
«Він мою дитину зберіг»: останні спогади про Героя України Да Вінчі (фото)
Вчора, 21:02
Земельний скандал у столиці: НАБУ оголосило підозру нардепу
Вчора, 17:41
Угруповання Вагнера практично більше не існує – спікер ЗСУ
Вчора, 16:22
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
9 березня, 20:57
Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням
9 березня, 15:44

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту