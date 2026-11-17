Кількість учнів у школах зменшується не так стрімко, як у садочках, проте цей процес лише набиратиме обертів

У Києві фіксують суттєве скорочення кількості вихованців у закладах дошкільної освіти та поступове зменшення кількості першокласників через падіння народжуваності й міграцію. Про це заявив заступник голови Київської міської адміністрації з гуманітарних питань Валентин Мондриївський в інтерв'ю «Главкому».

За словами посадовця, попри небезпеку та застереження міської влади подбати про запасні варіанти для родин напередодні зими, масового відтоку населення чи різкого зменшення кількості школярів у столиці зараз не спостерігається. Водночас у дитячих садках ситуація протилежна – там падіння наповнюваності вже стало стійкою тенденцією.

«На відміну від школярів, очевидною є просадка кількості дітей в садочках. І це вже тенденція. Якщо глобально дивитися й порівнювати з 2022 роком, в садках лишилося на 45% менше дітей. Падіння народжуваності, міграція – це все вже має наслідки», – зазначив Мондриївський.

Посадовець додав, що кількість учнів у школах також зменшується, хоч і не так стрімко, проте цей процес лише набиратиме обертів. Зокрема, цьогоріч до першого класу пішло менше дітей, ніж торік, і наступного навчального року ця різниця стане ще помітнішою.

«За п’ять років війни уже маємо проблеми з наповненням перших класів, коли місць у школах більше, ніж дітей. Держава теж це має бачити – діти є маркером глибших процесів», – наголосив заступник голови КМДА.

Водночас Мондриївський зауважив, що попри постійні обстріли та неможливість наперед спланувати навчальний тиждень через дії ворога, освітній процес у столиці залишається контрольованим, а педагогічні колективи справляються із викликами.

«Ситуація некомфортна, незручна, часто неочікувана, тому що ти не можеш спланувати нормально тиждень, бо не можеш передбачити плани та дії ворога, але вона робоча і під контролем», – підсумував заступник Кличка.

Нагадаємо, у столичних закладах освіти за рік суттєво посилили резервне енергозабезпечення та підготували мережу опорних шкіл на випадок блекаутів чи проблем із централізованим опаленням. Лише кількість генераторів у закладах освіти зросла майже на 25% – із 681 до 849 одиниць, а їхня сумарна потужність збільшилася більш ніж утричі – з 10,1 до 31,6 тис. кВт. Це дає закладам більше можливостей для роботи під час тривалих відключень електроенергії.

Останнім часом у Києві стало трендом порівнювати ситуацію з будівництвом підземних шкіл із Харковом. Водночас столична влада закликає не зіставляти ці міста, адже вони мають різні воєнні виклики. Мондриївський наголосив, що Київ залишається найбільшою освітньою громадою України: у комунальних і приватних закладах столиці навчається понад 300 тис. учнів.