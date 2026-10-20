У Києві тимчасово зупинився рух електротранспорту на низці маршрутів

Рух транспорту призупинено через відсутність напруги в енергосистемі

У столиці через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово зупинили рух електротранспорту на низці вулиць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Київпастранс».

Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту на:

вул. Дегтярівська,

вул. Данила Щербаківського,

бульварі Тараса Шевченка,

вул. Якуба Коласа,

Севастопольській площі,

площі Валерія Марченка,

ст. м. «Лукʼянівська»,

ст. м. «Шулявська».

«Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту буде повідомлено додатково», – наголосив «Київпастранс».

Нагадаємо, російські війська атакували енергетичний об’єкт у Шевченківському районі Києва. Незадовго до повідомлення про влучання частина ліній метрополітену була зупинена.