У Києві тимчасово зупинився рух електротранспорту на низці маршрутів
Рух транспорту призупинено через відсутність напруги в енергосистемі
У столиці через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово зупинили рух електротранспорту на низці вулиць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Київпастранс».
Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту на:
- вул. Дегтярівська,
- вул. Данила Щербаківського,
- бульварі Тараса Шевченка,
- вул. Якуба Коласа,
- Севастопольській площі,
- площі Валерія Марченка,
- ст. м. «Лукʼянівська»,
- ст. м. «Шулявська».
«Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту буде повідомлено додатково», – наголосив «Київпастранс».
Нагадаємо, російські війська атакували енергетичний об’єкт у Шевченківському районі Києва. Незадовго до повідомлення про влучання частина ліній метрополітену була зупинена.
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