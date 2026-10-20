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У Києві тимчасово зупинився рух електротранспорту на низці маршрутів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Києві тимчасово зупинився рух електротранспорту на низці маршрутів
фото: КМДА (ілюстративне)

Рух транспорту призупинено через відсутність напруги в енергосистемі

У столиці через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово зупинили рух електротранспорту на низці вулиць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Київпастранс».

Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту на:

  • вул. Дегтярівська,
  • вул. Данила Щербаківського,
  • бульварі Тараса Шевченка,
  • вул. Якуба Коласа,
  • Севастопольській площі,
  • площі Валерія Марченка,
  • ст. м. «Лукʼянівська»,
  • ст. м. «Шулявська».

«Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту буде повідомлено додатково», – наголосив «Київпастранс».

Нагадаємо, російські війська атакували енергетичний об’єкт у Шевченківському районі Києва. Незадовго до повідомлення про влучання частина ліній метрополітену була зупинена.

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Теги: Київ громадський транспорт

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