У передмістя Києва терміново прямує військове командування: подробиці інциденту

У Петропавлівській Борщагівці правоохоронці з’ясовують обставини події за участю чоловіка, який, попередньо, може перебувати у СЗЧ

До Петропавлівської Борщагівки під Києвом, де сьогодні поширили повідомлення про нібито захоплення 40 заручників, прямує військове командування. Про це повідомив заступник начальника поліції Київської області, який перебуває на місці події, пише «Главком».

«На місце їде військове командування», – зазначив представник поліції.

За офіційною інформацією поліції, правоохоронці отримали виклик від працівників приватної служби швидкої медичної допомоги. Медики повідомили, що їм перешкоджають потрапити до громадянина.

Прибувши на місце, поліцейські встановили, що подія відбувається поблизу приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Нацгвардії. Поруч також зібралися місцеві жителі.

У поліції наголосили, що повідомлення про нібито незаконне утримання людей і загибель громадянина не відповідають дійсності.

Наразі на місці працюють керівництво Головного управління Нацполіції в Київській області та командування Національної гвардії. Обставини інциденту з’ясовуються.

Раніше в соцмережах і Telegram-каналах поширювали інформацію про нібито захоплення близько 40 заручників у підвалі будинку в Петропавлівській Борщагівці. Також повідомлялося про поранених і сутички на місці події. Ці твердження не підтвердилися.

Нагадаємо, Київський районний суд Полтави розглянув справу мобілізованого військовослужбовця, який майже 20 місяців перебував поза частиною (СЗЧ). Як встановлено матеріалами справи, чоловік був мобілізований і служив на посаді стрільця окремого кулеметного взводу. 27 жовтня 2024 року він самовільно залишив місце дислокації підрозділу.



