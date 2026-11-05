Уродженець Києва здобув перемогу на виборах до Конгресу США

Українець був одним із ключових свідків під час процесу імпічмента Трампа

Євген Віндман представлятиме штат Вірджинія у Палаті представників від Демократичної партії

Чинний конгресмен Євген Віндман, який народився в Києві, здобув перемогу на виборах до Палати представників Конгресу США від штату Вірджинія. Після підрахунку 97,9% бюлетенів він отримав 59,7% голосів виборців, свідчать дані NBC News, пише «Главком».

Віндман народився у 1975 році в Києві. До Сполучених Штатів він переїхав разом із родиною, коли йому було чотири роки.

Він здобув юридичну освіту, а згодом вступив до американської армії. Служив піхотним офіцером і десантником, після чого працював у корпусі військових юристів. Обіймав посади військового прокурора, юридичного радника з питань міжнародного права в Іраку та юриста в Раді національної безпеки США.

У 2019 році Євген Віндман разом із братом-близнюком Олександром опинився в центрі політичного скандалу, який зрештою призвів до першого імпічменту президента США Дональда Трампа. На той час обидва брати працювали в Раді національної безпеки США.

Євген отримав від брата інформацію про зміст телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Під час неї американський лідер закликав українського колегу розслідувати діяльність Джо Байдена, який тоді був його політичним суперником.

Після того як інформація про розмову стала відомою, Олександр Віндман виступив одним із ключових свідків у розслідуванні щодо імпічменту Трампа. Згодом американський президент звільнив обох братів.

Після цього Євген Віндман повернувся до військової служби. Згодом він також долучився до роботи, пов'язаної з розслідуванням воєнних злочинів Росії в Україні.

Після перемоги на виборах Віндман продовжить роботу в Палаті представників Конгресу США від Демократичної партії.

Варто нагадати, що віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував політичний курс адміністрації Дональда Трампа після поразки Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу. Він заявив, що головною причиною невдачі стала війна з Іраном, і наголосив: будь-яке обговорення подальшої стратегії республіканців має починатися саме з цього питання.