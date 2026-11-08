Як зміниться рух транспорту у Києві з 9 листопада: деталі від МВС

Водіїв закликають планувати маршрути завчасно

У Києві із понеділка, 9 листопада, будуть запроваджені резервні схеми сполучення між лівим та правим берегом. Міністерство внутрішніх справ України запроваджує їх, щоб розвантажити мости та оптимізувати потоки транспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника МВС Івана Вигівського.

Міст Патона

Поліцейські організують реверсивний рух, а саме – у ранкові години (07:00–10:00) три смуги з пʼяти працюватимуть у напрямку правого берега, ввечері (16:00–20:00) – у напрямку лівого.

Північний міст

На підʼїздах до нього патрульні спрямовуватимуть вантажний транспорт в обʼїзд – для проїзду через Подільський мостовий перехід. Рух громадського транспорту з лівого берега на правий, а також легкових автомобілів та громадського транспорту з правого берега на лівий буде відновлено.

Південний міст

Вантажний транспорт, який рухається з лівого берега на правий, скеровуватимуть в обʼїзд – через Дарницький міст. Для легкового і громадського транспорту обмеження не запроваджуються.

«Детальні схеми руху найближчим часом будуть оприлюднені на сторінках патрульної поліції. Закликаємо водіїв дотримуватись цих обмежень та планувати маршрути завчасно», – зазначив Іван Вигівський.

Водночас правоохоронці обстежуватимуть підʼїзні шляхи до мостів та найбільш завантажені ділянки доріг. МВС розраховує на співпрацю з боку Київської міської влади у питанні реорганізації дорожнього руху.

«Уже сьогодні ми значно збільшили кількість екіпажів поліції у Києві для регулювання руху, розвантаження мостів та допомоги водіям. Наш пріоритет « максимальне сприяння людям в умовах надзвичайних безпекових викликів у Києві», – підсумував Іван Вигівський.

Раніше повідомлялося, що у Києві 8 листопада частково відновлюють рух Північним мостом після технічного обстеження споруди. Проїзд дозволять не всім транспортним засобам, а кількість доступних смуг залежатиме від напрямку руху.

Також президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті Києва. Також столиця має отримати достатній резерв автобусів на випадок перебоїв у роботі метро або проблем із мостами через Дніпро.