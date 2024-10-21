У Дніпровському районі діятимуть обмеження руху

Дорожники проводитимуть ремонт на ділянці від вулиці Євгена Маланюка до вулиці Каховської

У Києві із 21 до 31 жовтня, з 08:00 до 18:00, частково буде обмежено рух вулицею Дениса Рачінського у Дніпровському районі. Про це інформує КК «Київавтодор».

Дорожники проводитимуть ремонт асфальтобетонного покриття на ділянці від вулиці Євгена Маланюка до вулиці Каховської. Рух транспорту буде частково обмежено.

Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Раніше повідомлялося, що починаючи із 19 жовтня орієнтовно до 26 листопада у Києві маршрути трамваїв № 16-К та автобусів № 11-ТК буде закрито. Як зазначається, триватимуть аварійно-відновлювальні роботи підземного пішохідного переходу і підходів до нього на вул. Зої Гайдай. На цей період організують тимчасовий автобус № 16-Т від ст. м. «Героїв Дніпра» до Контрактової площі.