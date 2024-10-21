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У Дніпровському районі діятимуть обмеження руху

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Дніпровському районі діятимуть обмеження руху
фото ілюстративне

Дорожники проводитимуть ремонт на ділянці від вулиці Євгена Маланюка до вулиці Каховської

У Києві із 21 до 31 жовтня, з 08:00 до 18:00, частково буде обмежено рух вулицею Дениса Рачінського у Дніпровському районі. Про це інформує КК «Київавтодор».

Дорожники проводитимуть ремонт асфальтобетонного покриття на ділянці від вулиці Євгена Маланюка до вулиці Каховської. Рух транспорту буде частково обмежено.

У Дніпровському районі діятимуть обмеження руху фото 1

Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Раніше повідомлялося, що починаючи із 19 жовтня орієнтовно до 26 листопада у Києві маршрути трамваїв № 16-К та автобусів № 11-ТК буде закрито. Як зазначається, триватимуть аварійно-відновлювальні роботи підземного пішохідного переходу і підходів до нього на вул. Зої Гайдай. На цей період організують тимчасовий автобус № 16-Т від ст. м. «Героїв Дніпра» до Контрактової площі.

Теги: ремонт Київавтодор автобус обмеження дороги

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