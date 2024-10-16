На Скляренка стали трамваї, а на проспекті Науки тролейбуси: яка ситуація із громадським транспортом

Усі трамваї курсуватимуть із відхиленням графіка

Сьогодні зранку, 16 жовтня, через аварійні роботи водоканалу затримується рух тролейбусів №1 та 11. Про це повідомляє «Київпастранс».

Як зазначається, затримка спостерігається на проспекті Науки. Наразі тролейбуси курсують до Деміївської площі. Далі за маршрутом запустили автобус №1тр.

Також у столиці в Оболонському районі міста Києва зупинялися усі трамваї. Як зазначається, трамваї стали на вулиці Семена Скляренко через ДТП.

У столиці через ДТП зупинилися усі трамваї на вулиці Семена Скляренка pic.twitter.com/dOOfPW7whw — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 16, 2024

Рух було відновлено о 9:10. Утім, трамваї курсуватимуть із відхиленням графіка.

Нагадаємо, кільцева київська електричка змінює свій розклад руху з понеділка, 14 жовтня 2024 року. Зазначається, що київська електричка повертається до тимчасового графіку, за якого курсувала влітку. Це пов'язано зі спорудженням Подільсько-Воскресенського моста й з'їздів з нього.