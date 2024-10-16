На Скляренка стали трамваї, а на проспекті Науки тролейбуси: яка ситуація із громадським транспортом
Усі трамваї курсуватимуть із відхиленням графіка
Сьогодні зранку, 16 жовтня, через аварійні роботи водоканалу затримується рух тролейбусів №1 та 11. Про це повідомляє «Київпастранс».
Як зазначається, затримка спостерігається на проспекті Науки. Наразі тролейбуси курсують до Деміївської площі. Далі за маршрутом запустили автобус №1тр.
Також у столиці в Оболонському районі міста Києва зупинялися усі трамваї. Як зазначається, трамваї стали на вулиці Семена Скляренко через ДТП.
У столиці через ДТП зупинилися усі трамваї на вулиці Семена Скляренка pic.twitter.com/dOOfPW7whw— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 16, 2024
Рух було відновлено о 9:10. Утім, трамваї курсуватимуть із відхиленням графіка.
Нагадаємо, кільцева київська електричка змінює свій розклад руху з понеділка, 14 жовтня 2024 року. Зазначається, що київська електричка повертається до тимчасового графіку, за якого курсувала влітку. Це пов'язано зі спорудженням Подільсько-Воскресенського моста й з'їздів з нього.
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