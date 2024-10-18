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До 26 листопада буде закритий рух трамваїв №16-К та автобусів №11-ТК

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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До 26 листопада буде закритий рух трамваїв №16-К та автобусів №11-ТК
«Київпастранс» організуює тимчасовий автобус № 16-Т від ст. м. «Героїв Дніпра» до Контрактової площі
фото ілюстративне

Триватимуть аварійно-відновлювальні роботи підземного пішохідного переходу

Починаючи із 19 жовтня орієнтовно до 26 листопада у Києві маршрути трамваїв № 16-К та автобусів № 11-ТК буде закрито. Про це інформує КП «Київпастранс».

Як зазначається, триватимуть аварійно-відновлювальні роботи підземного пішохідного переходу і підходів до нього на вул. Зої Гайдай.

До 26 листопада буде закритий рух трамваїв №16-К та автобусів №11-ТК фото 1

На цей період організують тимчасовий автобус № 16-Т від ст. м. «Героїв Дніпра» до Контрактової площі за маршрутом:

вул. Героїв Дніпра – вул. Зої Гайдай – вул. Левка Лук’яненка – вул. Лугова – вул. Автозаводська – вул. Семена Скляренка – вул. Куренівська – вул. Кирилівська – вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Спаська – вул. Межигірська – вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Оленівська – вул. Кирилівська – вул. Сирецька – вул. Семена Скляренка – вул. Автозаводська – вул. Лугова – вул. Левка Лук’яненка – вул. Зої Гайдай – вул. Героїв Дніпра (до ст. м. «Героїв Дніпра»).

 «Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності.

Нагадаємо, із 4:00 19 жовтня до 7:00 21 жовтня обмежать рух транспорту другою і третьою смугами Північного мосту в напрямку з правого берега р. Дніпро на лівий. Працівники КП «Київавтошляхміст» планують відремонтувати асфальтобетонне покриття Північного мосту.

Теги: Дніпро Київпастранс автобус громадський транспорт

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