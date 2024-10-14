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Північна Корея готується підірвати дороги до Південної Кореї

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Північна Корея готується підірвати дороги до Південної Кореї
КНДР може зробити підриви вздовж міжкорейських доріг
фото з відкритих джерел

Південна Корея пообіцяла відповісти на провокації «рішучою відповіддю»

Північна Корея готує провокації пов'язані з підривом доріг, що з’єднують країну з Південною Кореєю. Про це повідомляє Yonhap.

За словами речника Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї Лі Сон Чжуна, військові виявили, що КНДР встановлює покриття вздовж доріг, щоб підготуватися до вибухів.

«Цілком можливо, що (вибухи в Північній Кореї – «Главком») відбудуться вже сьогодні», – сказав він.

Речник зазначив, що Північна Корея може зробити підриви вздовж міжкорейських доріг або інші провокативні дії. Але він наголосив, що Південна Корея не піде на провокацію та здійснить «рішучу відповідь».

«Якщо Північна Корея піде на провокацію, ми відповімо рішучою відповіддю з погляду нашого права на самооборону», – заявив військовий.

Нагадаємо, Північна Корея наказала артилерійським підрозділам поблизу кордону з Південною Кореєю бути готовими до ведення вогню. Таким чином, країна реагує на можливе проникнення до Пхеньяну південнокорейських безпілотників.

Як повідомлялося, очільник Міністерства оборони Південної Кореї Кім Йон Хен вважає, що є висока ймовірність того, що військові з Північної Кореї воюють на боці Росії в Україні

Раніше Міністерство закордонних справ Російської Федерації висловило протест посольству Японії у Москві через заплановані спільні військові навчання японських та американських військових неподалік російських кордонів.

До слова, американський лідер Джо Байден заявив про готовність США до переговорів з Росією, Китаєм та Північною Кореєю для зменшення ядерної загрози.

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Теги: Північна Корея Південна Корея дороги вибух провокація

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