За добу енергетики ДТЕК повернули світло 14 тис. родин після обстрілів

Минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 25,4 тисяч родин у 41 населеному пункті

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів

За день енергетики повернули світло в 50 населених пунктів після ворожих атак – ДТЕК 19 жовтня енергетики ДТЕК повернули світло мешканцям 50 населених пунктів Донецької та Дніпропетровської областей, що постраждали від обстрілів ворога. Про це повідомляють у ДТЕК.

У Донецькій області тривають активні бойові дії. Руйнувань зазнає інфраструктура регіону, пошкоджуються мережі й обладнання.

«Незважаючи на постійну небезпеку, енергетикам ДТЕК Донецькі електромережі протягом доби вдалося повернути електропостачання 9 тис. родин у 50 населених пунктах Донеччини», – зазначили в компанії.

Зазнає постійних руйнувань від російських окупантів також Дніпропетровська область.

19 жовтня енергетики ДТЕК повернули світло понад 5,4 тис. родин одного з районів Дніпропетровщини.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 25,4 тисяч родин у 41 населеному пункті, що залишилися без електропостачання через обстріли у Дніпропетровській та Донецькій областях.