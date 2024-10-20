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За добу енергетики ДТЕК повернули світло 14 тис. родин після обстрілів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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За добу енергетики ДТЕК повернули світло 14 тис. родин після обстрілів
Минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 25,4 тисяч родин у 41 населеному пункті
фото з відкритих джерел

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів

За день енергетики повернули світло в 50 населених пунктів після ворожих атак – ДТЕК 19 жовтня енергетики ДТЕК повернули світло мешканцям 50 населених пунктів Донецької та Дніпропетровської областей, що постраждали від обстрілів ворога. Про це повідомляють у ДТЕК. 

У Донецькій області тривають активні бойові дії. Руйнувань зазнає інфраструктура регіону, пошкоджуються мережі й обладнання.

«Незважаючи на постійну небезпеку, енергетикам ДТЕК Донецькі електромережі протягом доби вдалося повернути електропостачання 9 тис. родин у 50 населених пунктах Донеччини», – зазначили в компанії.

Зазнає постійних руйнувань від російських окупантів також Дніпропетровська область.

19 жовтня енергетики ДТЕК повернули світло понад 5,4 тис. родин одного з районів Дніпропетровщини.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 25,4 тисяч родин у 41 населеному пункті, що залишилися без електропостачання через обстріли у Дніпропетровській та Донецькій областях.

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Теги: Донеччина Дніпропетровщина ремонт ДТЕК інфраструктура

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