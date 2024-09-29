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Війна Росії проти України: Саудівська Аравія виступила з пропозицією

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Війна Росії проти України: Саудівська Аравія виступила з пропозицією
Глава МЗС Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд під час візиту до Києва
фото: Офіс президента

Королівство підтвердило готовність продовжувати посередницькі зусилля між двома «сторонами кризи»

Королівство Саудівська Аравія висловило готовність продовжувати свої посередницькі зусилля між Росією та Україною, щоб завершити війну. Про це заявив глава МЗС Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд на 79-ї сесії Генасамблеї ООН, передає «Укрінформ».

«Що стосується російсько-української кризи, то Королівство знову закликає до припинення кризи та обмеження її негативних наслідків для світової безпеки й стабільності. Минулого року Королівство приймало зустріч радників з питань національної безпеки та представників понад 40 країн і міжнародних організацій», – сказав він.

Міністр наголосив на тому, що необхідно «докласти всіх можливих зусиль для припинення кризи та врегулювання суперечок».

«Королівство також підтверджує свою готовність продовжувати посередницькі зусилля між двома сторонами кризи», – додав саудівський принц.

Нагадаємо, 12 червня президент України Володимир Зеленський прибув у Саудівську Аравію, аби зустрітися зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Володимир Зеленський разом із Мухаммадом бін Салманом аль Саудом обговорили двосторонні відносини України та Саудівської Аравії та відзначили хорошу динаміку виконання попередніх домовленостей.

 

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Теги: Саудівська Аравія обмеження Україна війна Володимир Зеленський президент

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