Головна Київ Новини
search button user button menu button

У постраждалих від обстрілу районах Києва розгорнуто штаби для допомоги: адреси

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У постраждалих від обстрілу районах Києва розгорнуто штаби для допомоги: адреси
В одному з будинкыв Святошинського району обвалився цілий під’їзд
фото: Georgii Zantaraia/Facebook

Штаби працюють щодня з 8:00 до 20:00

У ніч на 31 липня 2025 року ворог здійснив чергову масовану атаку на Київ, що призвело до значних руйнувань та постраждалих, особливо у Святошинському та Солом'янському районах. Внаслідок цього, у столиці розгорнуто оперативні штаби для допомоги всім постраждалим. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Солом’янської районної в місті Києві державної адміністраціїСвятошинської районної в місті Києві державної адміністрації, та голови Шевченківського району Києва Олександра Сазановича.

Допомога мешканцям Шевченківського району

Попередньо в Шевченківському районі зафіксовано пошкодження щонайменше 10 об’єктів – житлових і нежитлових будівель. Пошкоджено вікна, двері, фасади. Постраждали близько восьми осіб, серед них троє поліцейських. Всім постраждалим надано медичну допомогу.

Гуманітарний штаб допомоги у Шевченківському районі працює за адресою:

  • Спеціалізована школа №82 ім. Т. Г. Шевченка (вул. Шпака, 4)
  • Контактна особа: Хмарська Тетяна Олександрівна, тел. +38 (098) 588-39-45

У штабі можна отримати допомогу з оформлення матеріальної підтримки, консультації юристів і психологів, а також роз’яснення щодо подальших дій і можливих виплат.

Усі служби – рятувальники, медики, комунальники, поліція - працюють над ліквідацією наслідків.

Допомога мешканцям Святошинського району

Як повідомив Георгій Зантарая, Святошинський район зазнав ворожої атаки, ймовірно, внаслідок падіння «Шахеда» та балістичного удару. Пошкоджено 17 житлових будинків, в одному з яких обвалився цілий під'їзд. Руйнування різного ступеня зафіксовані й у припаркованих автомобілях. Наразі підтверджено загибель чотирьох осіб, проте під завалами можуть залишатися люди, рятувальні роботи тривають.

Для допомоги постраждалим організовано два оперативні штаби:

  • Ліцей №317 — вул. Вахтанга Кікабідзе, 12
  • Школа №197 — вул. Василя Доманицького, 12

Контактні телефони для консультацій:

  • (044) 405 92 60 — матеріальна допомога
  • (099) 507 50 90 / (068) 507 50 90 — юридична підтримка
  • (093) 507 50 90 — додаткові консультації

Соціальні служби вже працюють на місцях, приймаючи звернення, фіксуючи пошкодження (в тому числі авто) та надаючи першу допомогу. На місцях працюють рятувальники ДСНС, КАРС, медики та комунальні служби.

Допомога мешканцям Солом'янського району

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація також повідомила про розгортання двох гуманітарних штабів з ліквідації наслідків ворожої атаки та допомоги постраждалим.

Для допомоги постраждалим організовано два оперативні штаби:

  • Школа №54 – вул. Академіка Білецького, 7 (Контактна особа: Юлія Юріївна — (097) 786-84-55)
  • Ліцей №173 – просп. Відрадний, 20 (Контактна особа: Катерина Костянтинівна — (093) 480-11-81)


Штаби працюють щодня з 8:00 до 20:00. У них можна:

  • Оформити матеріальну допомогу (10 000 грн) — для цього потрібні копії паспорта, ІПН, документів на житло, фото пошкоджень та банківські реквізити.
  • Отримати юридичну консультацію.
  • Звернутися по психологічну підтримку.
  • Дізнатися, як діяти далі.
  • Випити гарячого чаю та перепочити.

Влада закликає мешканців бути обережними та обов’язково реагувати на сигнали повітряної тривоги. 

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що станом на 7:42 відомо про шість загиблих, серед них хлопчик шести років. 

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що всього по Києву наразі маємо наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський. Наразі відомо про 52 постраждалих, майже 30 в лікарнях. У тому числі постраждали дев'ять дітей. 

Читайте також:

Теги: ворог обстріл армія Георгій Зантарая житло рятувальники Тимур Ткаченко Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог окупував Лобкове на Запоріжжі та Піддубне на Донеччині
Росія окупувала два села та просунулася на Запоріжжі – DeepState
7 липня, 03:28
Ворог атакував Київ протягом усієї ночі 4 липня 2025 року
Нічна атака на Київ 4 липня: пошкоджено п'ять «швидких», що їхали до постраждалих
4 липня, 09:04
Заправки почали працювати у Києві наприкінці 1970-х років
На Броварському проспекті демонтовано унікальну японську заправку (фото)
8 липня, 16:53
Порушниця визнала свою вину і щиро розкаялася
Оголена жінка стрибала на даху «Жигулів». Суд визначив покарання
11 липня, 08:20
Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років
Київ: посадовці ТЦК отримували хабарі від ухилянтів, ділок розробив хитру схему
15 липня, 11:05
У Києві підприємці встановлюють нові об’єкти для торгівлі
Столиця відмовляється від хаотичних МАФів. Який вигляд мають нові кіоски
24 липня, 12:48
27 липня підлітки опинилися на одному з будівельних майданчиків Подільського району і залізли на стрілу крана
У Києві школярі видерлися на будівельний кран: реакція правоохоронців
29 липня, 11:45
Контракт укладатиметься на один рік із можливістю подовження
Люди старше 60 років зможуть служити за контрактом. Зеленський підписав закон
29 липня, 12:04
У Святошинському районі обвалився цілий під'їзд житлового будинку
Кличко показав наслідки нічної атаки у Святошинському районі (відео)
Сьогодні, 09:13

Новини

Клименко заявив, що Київ атаковано реактивними «Шахедами», – глава МВС
Клименко заявив, що Київ атаковано реактивними «Шахедами», – глава МВС
Внаслідок обстрілу у Києві пошкоджені 16 багатоповерхівок. Прокуратура почала розслідування
Внаслідок обстрілу у Києві пошкоджені 16 багатоповерхівок. Прокуратура почала розслідування
Нічна атака на Київ. Кличко повідомив про рекордну кількість постраждалих дітей
Нічна атака на Київ. Кличко повідомив про рекордну кількість постраждалих дітей
У постраждалих від обстрілу районах Києва розгорнуто штаби для допомоги: адреси
У постраждалих від обстрілу районах Києва розгорнуто штаби для допомоги: адреси
Нічна атака на Київ: постраждали поліцейські, які їхали на виклик (фото)
Нічна атака на Київ: постраждали поліцейські, які їхали на виклик (фото)
Наслідки нічної атаки: як курсує громадський транспорт та які вулиці перекрито у Києві
Наслідки нічної атаки: як курсує громадський транспорт та які вулиці перекрито у Києві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
269K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 липня 2025
39K
Трамп розповів, як перша леді США ставиться до Путіна
27K
Сестра Стуса розповіла, що родичі поета говорять російською мовою
15K
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
14K
«Звільнився в перший робочий день»: у покоління зумерів новий тренд

Новини

31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
29 липня, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 липня, 00:01
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 липня, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua