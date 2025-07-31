У постраждалих від обстрілу районах Києва розгорнуто штаби для допомоги: адреси

В одному з будинкыв Святошинського району обвалився цілий під’їзд

Штаби працюють щодня з 8:00 до 20:00

У ніч на 31 липня 2025 року ворог здійснив чергову масовану атаку на Київ, що призвело до значних руйнувань та постраждалих, особливо у Святошинському та Солом'янському районах. Внаслідок цього, у столиці розгорнуто оперативні штаби для допомоги всім постраждалим. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації, Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, та голови Шевченківського району Києва Олександра Сазановича.

Допомога мешканцям Шевченківського району

Попередньо в Шевченківському районі зафіксовано пошкодження щонайменше 10 об’єктів – житлових і нежитлових будівель. Пошкоджено вікна, двері, фасади. Постраждали близько восьми осіб, серед них троє поліцейських. Всім постраждалим надано медичну допомогу.

Гуманітарний штаб допомоги у Шевченківському районі працює за адресою:

Спеціалізована школа №82 ім. Т. Г. Шевченка (вул. Шпака, 4)

Контактна особа: Хмарська Тетяна Олександрівна, тел. +38 (098) 588-39-45

У штабі можна отримати допомогу з оформлення матеріальної підтримки, консультації юристів і психологів, а також роз’яснення щодо подальших дій і можливих виплат.

Усі служби – рятувальники, медики, комунальники, поліція - працюють над ліквідацією наслідків.

Допомога мешканцям Святошинського району

Як повідомив Георгій Зантарая, Святошинський район зазнав ворожої атаки, ймовірно, внаслідок падіння «Шахеда» та балістичного удару. Пошкоджено 17 житлових будинків, в одному з яких обвалився цілий під'їзд. Руйнування різного ступеня зафіксовані й у припаркованих автомобілях. Наразі підтверджено загибель чотирьох осіб, проте під завалами можуть залишатися люди, рятувальні роботи тривають.

Для допомоги постраждалим організовано два оперативні штаби:

Ліцей №317 — вул. Вахтанга Кікабідзе, 12

Школа №197 — вул. Василя Доманицького, 12

Контактні телефони для консультацій:

(044) 405 92 60 — матеріальна допомога

(099) 507 50 90 / (068) 507 50 90 — юридична підтримка

(093) 507 50 90 — додаткові консультації

Соціальні служби вже працюють на місцях, приймаючи звернення, фіксуючи пошкодження (в тому числі авто) та надаючи першу допомогу. На місцях працюють рятувальники ДСНС, КАРС, медики та комунальні служби.

Допомога мешканцям Солом'янського району

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація також повідомила про розгортання двох гуманітарних штабів з ліквідації наслідків ворожої атаки та допомоги постраждалим.

Для допомоги постраждалим організовано два оперативні штаби:

Школа №54 – вул. Академіка Білецького, 7 (Контактна особа: Юлія Юріївна — (097) 786-84-55)

Ліцей №173 – просп. Відрадний, 20 (Контактна особа: Катерина Костянтинівна — (093) 480-11-81)



Штаби працюють щодня з 8:00 до 20:00. У них можна:

Оформити матеріальну допомогу (10 000 грн) — для цього потрібні копії паспорта, ІПН, документів на житло, фото пошкоджень та банківські реквізити.

Отримати юридичну консультацію.

Звернутися по психологічну підтримку.

Дізнатися, як діяти далі.

Випити гарячого чаю та перепочити.

Влада закликає мешканців бути обережними та обов’язково реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що станом на 7:42 відомо про шість загиблих, серед них хлопчик шести років.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що всього по Києву наразі маємо наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський. Наразі відомо про 52 постраждалих, майже 30 в лікарнях. У тому числі постраждали дев'ять дітей.