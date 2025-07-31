Кличко показав наслідки нічної атаки у Святошинському районі (відео)

Кличко: «Вже відомо про шістьох загиблих внаслідок атаки ворога на столицю, але їх кількість, на жаль, може збільшитися»

У ніч на 31 липня Київ пережив чергову масовану атаку, що призвела до значних руйнувань та жертв. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про жахливу картину у Святошинському районі, де обвалився цілий під'їзд житлового будинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву мера Києва.

У Святошинському район обвалився цілий підʼїзд житлового будинку, рятувальники шукають людей під завалами, каже мер Києва.

«Наразі відомо про шістьох загиблих внаслідок атаки ворога на столицю. Але їх кількість, на жаль, може збільшитися. Понад 50 людей звернулися за медичною допомогою. 30 із них медики госпіталізували», – зазначив Кличко.

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Мер Києва повідомив, що вже розгорнуті штаби для допомоги всім постраждалим. Також тим киянам, чиї помешкання були пошкоджені чи знищені внаслідок ворожої атаки, місто виплачує грошові компенсації. Зокрема, і на тимчасову оренду житла.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що станом на 7:42 відомо про шість загиблих, серед них хлопчик шести років.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що всього по Києву наразі маємо наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський. Наразі відомо про 52 постраждалих, майже 30 в лікарнях. У тому числі постраждали дев'ять дітей.