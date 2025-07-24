Столиця відмовляється від хаотичних МАФів. Який вигляд мають нові кіоски

Нові тимчасові споруди розміщують за процедурою відкритих аукціонів у системі «Prozorro.Продажі»

Київські підприємці, які виграли відкриті аукціони в системі «Prozorro.Продажі», почали встановлювати об’єкти для торгівлі, зовнішній вигляд і габарити яких відповідають новим уніфікованим затвердженим архетипам. Про це повідомив директор комунального підприємства «Київ.Прозоро» Ігор Горобець, інформує «Главком».

За його словами, перші такі конструкції вже почали з’являтись у Печерському районі. Зовнішній стандарт цих обʼєктів розроблений спеціально для споруд торговельного, побутового та соціально-культурного призначення, включно з поштоматами й вендинговими автоматами.

Київські підприємці, які виграли відкриті аукціони в системі «Prozorro.Продажі», почали встановлювати нові об’єкти для торгівлі фото: пресслужба КМДА

Зазначається, що архетипи, розроблені КП «Київ.Прозоро» та затверджені Київським міським головою, передбачають єдині вимоги до зовнішнього вигляду, габаритів і технічних характеристик тимчасових споруд. Це дає змогу впорядкувати міський простір і забезпечити його функціональність.

Так, площа торгових павільйонів становить 10–30 кв. м, вендингових автоматів – 1–2 кв. м, поштоматів – 0,5–1,5 кв. м. Фасади мають бути виконані зі світлопрозорих конструкцій із армованого ПВХ або алюмінію, облицьовані композитними панелями. Кольорова палітра – темно-сірий, світло-сірий і нейтральний. Ці стандартизовані технічні характеристики спрощують погодження та встановлення об’єктів на різних локаціях.

Київські підприємці, які виграли відкриті аукціони в системі «Prozorro.Продажі», почали встановлювати нові об’єкти для торгівлі фото: пресслужба КМДА

Тимчасові споруди розміщують за процедурою відкритих аукціонів у системі «Prozorro.Продажі» – з можливістю укладення договорів оренди строком на п'ять років з опцією продовження ще на п'ять років. Кожен об’єкт має паспорт прив’язки та повинен відповідати затвердженому архетипу.

Нагадаємо, у Києві вже відбулися перші електронні аукціони в системі Prozorro.Продажі, що надають підприємцям право орендувати комунальні локації для розміщення тимчасових споруд. За словами мера Києва Віталія Кличка, вже укладено 12 договорів оренди на пʼять років щодо об'єктів у Печерському районі. Найвища місячна вартість оренди, за словами Кличка, зафіксована на даний момент, становить 203 тис. грн без ПДВ за локацію на вулиці Бастіонній.

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