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Столиця відмовляється від хаотичних МАФів. Який вигляд мають нові кіоски

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Столиця відмовляється від хаотичних МАФів. Який вигляд мають нові кіоски
У Києві підприємці встановлюють нові об’єкти для торгівлі
фото: пресслужба КМДА

Нові тимчасові споруди розміщують за процедурою відкритих аукціонів у системі «Prozorro.Продажі»

Київські підприємці, які виграли відкриті аукціони в системі «Prozorro.Продажі», почали встановлювати об’єкти для торгівлі, зовнішній вигляд і габарити яких відповідають новим уніфікованим затвердженим архетипам. Про це повідомив директор комунального підприємства «Київ.Прозоро» Ігор Горобець, інформує «Главком».

За його словами, перші такі конструкції вже почали з’являтись у Печерському районі. Зовнішній стандарт цих обʼєктів розроблений спеціально для споруд торговельного, побутового та соціально-культурного призначення, включно з поштоматами й вендинговими автоматами. 

Київські підприємці, які виграли відкриті аукціони в системі «Prozorro.Продажі», почали встановлювати нові об’єкти для торгівлі
Київські підприємці, які виграли відкриті аукціони в системі «Prozorro.Продажі», почали встановлювати нові об’єкти для торгівлі
фото: пресслужба КМДА

Зазначається, що архетипи, розроблені КП «Київ.Прозоро» та затверджені Київським міським головою, передбачають єдині вимоги до зовнішнього вигляду, габаритів і технічних характеристик тимчасових споруд. Це дає змогу впорядкувати міський простір і забезпечити його функціональність. 

Так, площа торгових павільйонів становить 10–30 кв. м, вендингових автоматів – 1–2 кв. м, поштоматів – 0,5–1,5 кв. м. Фасади мають бути виконані зі світлопрозорих конструкцій із армованого ПВХ або алюмінію, облицьовані композитними панелями. Кольорова палітра – темно-сірий, світло-сірий і нейтральний. Ці стандартизовані технічні характеристики спрощують погодження та встановлення об’єктів на різних локаціях.

Київські підприємці, які виграли відкриті аукціони в системі «Prozorro.Продажі», почали встановлювати нові об’єкти для торгівлі
Київські підприємці, які виграли відкриті аукціони в системі «Prozorro.Продажі», почали встановлювати нові об’єкти для торгівлі
фото: пресслужба КМДА

Тимчасові споруди розміщують за процедурою відкритих аукціонів у системі «Prozorro.Продажі» – з можливістю укладення договорів оренди строком на п'ять років з опцією продовження ще на п'ять років. Кожен об’єкт має паспорт прив’язки та повинен відповідати затвердженому архетипу.

Нагадаємо, у Києві вже відбулися перші електронні аукціони в системі Prozorro.Продажі, що надають підприємцям право орендувати комунальні локації для розміщення тимчасових споруд. За словами мера Києва Віталія Кличка, вже укладено 12 договорів оренди на пʼять років щодо об'єктів у Печерському районі. Найвища місячна вартість оренди, за словами Кличка, зафіксована на даний момент, становить 203 тис. грн без ПДВ за локацію на вулиці Бастіонній.

У той час, коли столична міська влада декларує активну боротьбу з незаконними малими архітектурними формами (МАФами), на Оболоні з'явився свіжий фундамент, на якому невдовзі, імовірно, виникне новий кіоск. Буде це один кіоск чи декілька поки невідомо. 

До слова, на бульварі Миколи Міхновського, 30/1, поблизу станції метро «Звіринецька», облаштовано новий міський простір. Працівники комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Печерського району створили зелену зону з дерев’яними вуличними меблями – парклетами. 

Теги: паспорт ProZorro Київ МАФи благоустрій

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