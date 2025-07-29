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Люди старше 60 років зможуть служити за контрактом. Зеленський підписав закон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Люди старше 60 років зможуть служити за контрактом. Зеленський підписав закон
Контракт укладатиметься на один рік із можливістю подовження
фото з відкритих джерел

Люди віком понад 60 років зможуть нести службу тільки на небойових посадах

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 13229. Він дозволяє проходити військову службу за контрактом людям, які досягли 60-річного віку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

Згідно із законом, під час воєнного стану, за письмовою згодою командира військової частини, на службу за контрактом можуть прийняти громадян віком від 60 років, які визнані придатними військово-лікарською комісією. Контрактники зможуть обіймати небойові посади рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу.

Люди старше 60 років зможуть служити за контрактом. Зеленський підписав закон фото 1

Строк дії контракту – один рік із можливістю укладення нових контрактів. Офіцери відповідного віку зможуть підписати контракт після обовʼязкового погодження кандидатури з Генеральним штабом ЗСУ.

В контракті для цієї категорії громадян встановлюється випробування строком два місяці. Якщо військовий не пройшов випробувальний термін, контракт розривається. У разі припинення чи скасування воєнного стану дія таких контрактів припиняється достроково.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №13229, що вносить зміни до закону «Про військовий обов’язок і військову службу». Він дозволяє громадянам віком від 60 років добровільно підписувати контракт на проходження військової служби. За документ проголосували 306 народних депутатів.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та мобілізації до 5 листопада 2025 року.

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Теги: армія мобілізація Володимир Зеленський

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