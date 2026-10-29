У Голосіївському районі комунальники демонтували незаконну прибудову закладу (фото)

Причиною демонтажу закладу стали численні скарги мешканців будинку

У столиці на вулиці Антоновича фахівці «Київблагоустрою» прибрали незаконну прибудову одного із закладів громадського харчування. Про це повідомили у комунальному підприємстві, інформує «Главком».

фото: комунальне підприємство «Київблагоустрій»

Судячи з оприлюднених комунальниками фото, йдеться про Efir Bar, розташований на вул. Антоновича, 116.

Демонтаж незаконної прибудови на вул. Антоновича фото: комунальне підприємство «Київблагоустрій»

Причиною демонтажу стали численні скарги киян, які мешкають у цьому будинку. Занепокоєння людей викликало те, що технологічне обладнання закладу було розміщене безпосередньо на даху прибудови – прямо під вікнами квартир на другому поверсі.

фото: комунальне підприємство «Київблагоустрій»

У «Київблагоустрої» наголошують, що продовжують реагувати на звернення містян щодо ліквідації самовільних об'єктів та відновлення порядку на вулицях Києва.

Нагадаємо, у Деснянському районі столиці на вулиці Олександри Екстер прибрали кіоск, власники якого почали обкладати його газоблоками, намагаючись перетворити на капітальну споруду. Історія розпочалася з того, що місцеві активісти помітили нелегальну перебудову та звернулися до депутатки. За її словами, перетворення кіосків на капітальні споруди – це схема, яка дозволяє власникам у майбутньому оформити землю під ними в обхід аукціонів та конкурентних процедур.

До слова, біля Радіоринку демонтували незаконний торговельний кіоск, який був зведений навколо величезного живого дерева.