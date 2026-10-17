Зеленський назвав сім міст, де найскладніша ситуація зі світлом після атаки РФ

Окупанти намагаються залишити мільйони українців без електрики та опалення напередодні зими

Російські війська під час масованої атаки 16–17 жовтня завдали ударів по понад 15 важливих об'єктах генерації та передачі електроенергії в різних регіонах України. Найскладніша ситуація виникла в семи містах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Найбільше постраждали Луцьк, Рівне, Житомир, Вінниця, Шепетівка, Славута та Нетішин. Росіяни також атакували енергетичні об'єкти на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині та в інших областях.

Зеленський повідомив, що від 19:00 16 жовтня до 07:00 17 жовтня російські війська застосували понад 320 реактивних і бензинових «шахедів», а також баражуючі боєприпаси, крилаті та балістичні ракети.

Президент наголосив, що, попри знищення значної частини повітряних цілей, масованість і безперервність ударів призводять до серйозних наслідків для української енергосистеми. За його словами, Росія розширює масштаби атак на енергетику, намагаючись розпорошити українські резерви та ускладнити відновлювальні роботи.

Наразі на пошкоджених об'єктах тривають ремонти. До ліквідації наслідків залучені всі необхідні служби та доступні ресурси українських енергетичних компаній.

Зеленський: Росія завдала одного з наймасштабніших ударів по українській енергетиці, атакувавши понад 15 важливих об'єктів генерації та передачі електроенергії. Найскладніша ситуація виникла в Луцьку, Рівному, Житомирі, Вінниці, Шепетівці, Славуті та Нетішині. Президент попередив, що Росія намагається влаштувати блекаут перед зимою та залишити мільйони українців без світла й опалення. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 17, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Зеленський також повідомив про підготовку нових пакетів підтримки України від європейських партнерів. Водночас президент розкритикував рішення США не просувати законопроєкт сенатора Ліндсі Грема, який передбачає посилення санкційного тиску на Росію.

Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також 332 безпілотники різних типів, серед яких 31 реактивний. Для ударів окупанти використовували дрони Shahed, S-8000 «Бандероль», «Гербера» та безпілотники-імітатори «Пародія».

За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 08:00 українська протиповітряна оборона знешкодила 293 повітряні цілі, зокрема чотири крилаті ракети «Калібр» та 289 безпілотників. Водночас влучання зафіксовано на 22 локаціях, ще на трьох впали уламки збитих цілей.

Унаслідок атаки постраждали жителі кількох регіонів. У Харкові поранення дістали 15 людей, серед яких троє дітей. На Вінниччині постраждали шестеро людей, одна з яких перебуває в реанімації. У Запоріжжі внаслідок ударів по житловій забудові травмовано п'ятьох людей, зокрема 11-річну дівчинку.

Через масштабні удари по енергетичній інфраструктурі графіки погодинних відключень електроенергії запроваджено навіть у західних областях України. Зокрема, обмеження торкнулися Львівщини, Волині, Закарпаття, Івано-Франківщини, Рівненщини, Тернопільщини, Чернівеччини та Хмельниччини.